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鄭文燦論文遭控抄襲 台大：完成調查、寄出結果

2022/12/2 12:27（12/2 12:45 更新）
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桃園市長鄭文燦論文內文涉抄襲、參考文獻造假及槍手代寫。台大2日證實已完成調查，並將結果寄給當事人與檢舉人。（中央社檔案照片）
桃園市長鄭文燦論文內文涉抄襲、參考文獻造假及槍手代寫。台大2日證實已完成調查，並將結果寄給當事人與檢舉人。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北2日電）參選桃園市議員的游智彬檢舉桃園市長鄭文燦論文內文涉抄襲、參考文獻造假及槍手代寫。台大今天證實已完成調查，但未透露結果，而是將結果寄給當事人與檢舉人。

游智彬日前指鄭文燦的論文「中國基層選舉演變之分析-尋找民主發展的動力」大量引用中國資料，涉嫌將知識共享文章平台的內容，當成自己的論述等。游智彬具名向台灣大學檢舉。

台大接獲檢舉並成案，隨後依法展開調查程序。校方今天表示，已完成調查，並將結果寄給當事人與檢舉人。校方不願透露調查結果。

桃園市政府新聞處處長詹賀舜日前接受媒體聯訪表示，鄭文燦的台大碩士論文題目為中國基層選舉演變之分析，因無法進行實證研究，必須引述各種研究資料，包括對岸的文獻，這是在正常合理的範圍內，至於格式不一致的部分，謝謝指正。

另外，新竹市前市長林智堅日前被台大認定論文抄襲，撤銷碩士學位。林智堅的指導教授、國安局長陳明通，也被送到教評會調查。校方今天表示，陳明通案仍依程序調查中。（編輯：李錫璋）1111202

#鄭文燦
#台大
#游智彬
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