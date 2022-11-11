蔡壁如遭撤碩士 德明科大：相似度非抄襲絕對指標

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（中央社記者陳至中台北11日電）台灣民眾黨前立委蔡壁如因論文涉抄襲，被德明財經科大撤銷碩士學位。蔡壁如在臉書質疑，她的論文僅16%文字相似；德明科大今天表示，相似度並非抄襲的絕對指標，而是由學術審議委員認定。

桃園市前市議員王浩宇檢舉蔡壁如在職專班碩士論文有不當引用情形。德明財經科大召開學術倫理審議委員會 ，認定蔡壁如論文有多項未適當引註，有意圖誤導他人論述為被檢舉人自身研究所得的創見或成果，確有違反學術倫理。校方隨後於10月13日宣布，撤銷蔡壁如學位。

蔡壁如昨天在臉書發文，質疑她的論文在比對系統中，只有16%文字相近，希望校方說明比率的認定標準。並說未來德明科大是否也將比照她這次標準，只要學生論文有超過16%的文字相近，就認定抄襲「情節嚴重」。

德明科大今天在網站發布聲明，強調比對系統是相似度檢核的工具，並非代表抄襲程度的絕對指標。

德明科大指出，要判斷是否成立抄襲，是由學術審議委員會審議，不能單憑相似度的高低，草率斷定是否成立。被檢舉人（指蔡壁如）如不服審議結果，可循程序提出權利救濟，「所有程序均應該依法規進行，以專業判斷為最終依歸。」（編輯：陳政偉）1111111