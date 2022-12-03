2024大選跟誰搭檔？柯文哲：選前半年才會底定

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（中央社記者賴于榛台北2日電）各界關注台北市長柯文哲將與誰搭檔挑戰2024，他今天表示，跟誰（搭檔）都很好，現在外界各種說法都有，但他就是做好自己的事，且有些東西都是選前半年才會底定，現在講太早。

柯文哲今天以民眾黨主席身分，出席台灣民眾黨政策智庫主辦「掌握2023全球新局論壇」，並在會前接受媒體時事聯訪。

對於民眾黨主席改選只有他一人同額競選，柯文哲說，暫時還是這樣，會看能否盡快找到更多人才；至於九合一選後檢討將依縣市別，由他及地方黨部主委、黨候選人一組一組舉行檢討會議，並在此過程蒐集選舉犯的錯，彙整後做完整的檢討報告。

各界關注柯文哲是否會與他人聯手挑戰2024，他表示，政黨壯大需要時間，尤其台灣目前的政治狀態還是要有組織，純粹靠空戰要贏並不容易。

對於外界點名郭柯配、侯柯配等說法，柯文哲說，外界各種說法都有，有些東西都是選前半年才會底定，現在講太早，就是做好自己的事；他強調，跟誰都很好，每個人有其優缺點，但最後會不會被邀請搭檔都是未知數，「奇怪，人家要不要，我還不曉得」。

不過，民報11月國政調查顯示，有46.5%受訪者不支持柯文哲參選2024。柯文哲說，民調看看就好，基本上需要有長期分析，只看一次也看不出來。

中共前總書記江澤民去世，新華社報導國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜皆表達悼念，媒體詢問是否有意2024大選的人都要跟中國打好關係？柯文哲表示，不要說打好關係，而是至少維持友善。

另有資深媒體人指出，民眾黨前立委、選戰小組召集人蔡壁如有退黨打算，柯文哲明確指出：「不會啦！」（編輯：林克倫）1111203