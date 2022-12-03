更多編輯台推薦新聞：
速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸
生活

速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

2024大選跟誰搭檔？柯文哲：選前半年才會底定

2022/12/3 16:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北2日電）各界關注台北市長柯文哲將與誰搭檔挑戰2024，他今天表示，跟誰（搭檔）都很好，現在外界各種說法都有，但他就是做好自己的事，且有些東西都是選前半年才會底定，現在講太早。

柯文哲今天以民眾黨主席身分，出席台灣民眾黨政策智庫主辦「掌握2023全球新局論壇」，並在會前接受媒體時事聯訪。

對於民眾黨主席改選只有他一人同額競選，柯文哲說，暫時還是這樣，會看能否盡快找到更多人才；至於九合一選後檢討將依縣市別，由他及地方黨部主委、黨候選人一組一組舉行檢討會議，並在此過程蒐集選舉犯的錯，彙整後做完整的檢討報告。

各界關注柯文哲是否會與他人聯手挑戰2024，他表示，政黨壯大需要時間，尤其台灣目前的政治狀態還是要有組織，純粹靠空戰要贏並不容易。

對於外界點名郭柯配、侯柯配等說法，柯文哲說，外界各種說法都有，有些東西都是選前半年才會底定，現在講太早，就是做好自己的事；他強調，跟誰都很好，每個人有其優缺點，但最後會不會被邀請搭檔都是未知數，「奇怪，人家要不要，我還不曉得」。

不過，民報11月國政調查顯示，有46.5%受訪者不支持柯文哲參選2024。柯文哲說，民調看看就好，基本上需要有長期分析，只看一次也看不出來。

中共前總書記江澤民去世，新華社報導國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜皆表達悼念，媒體詢問是否有意2024大選的人都要跟中國打好關係？柯文哲表示，不要說打好關係，而是至少維持友善。

另有資深媒體人指出，民眾黨前立委、選戰小組召集人蔡壁如有退黨打算，柯文哲明確指出：「不會啦！」（編輯：林克倫）1111203

#柯文哲
#民眾黨
#江澤民
柯文哲
將與蔣萬安交接 柯文哲：小內閣先找到人再說 北市府主管下一步 柯文哲：大部分政務官已有規畫
江澤民
新華社萬字悼念江澤民一生 對台提文攻武備總方略 BBC：中國民眾藉悼念江澤民宣洩對當前不滿
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族