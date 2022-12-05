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傳聞與駐美代表蕭美琴職位互換 吳釗燮：沒聽說

2022/12/5 11:47（12/5 13:21 更新）
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國民黨立委陳以信5日表示，內閣可能改組，他近期走訪美國，聽到傳聞外交部長吳釗燮將與駐美代表蕭美琴職位互換。吳釗燮（圖）回應，沒聽說這方面的事情。中央社記者王騰毅攝 111年12月5日
國民黨立委陳以信5日表示，內閣可能改組，他近期走訪美國，聽到傳聞外交部長吳釗燮將與駐美代表蕭美琴職位互換。吳釗燮（圖）回應，沒聽說這方面的事情。中央社記者王騰毅攝 111年12月5日
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（中央社記者游凱翔台北5日電）國民黨立委陳以信今天表示，內閣可能改組，他近期走訪美國，聽到傳聞外交部長吳釗燮將與駐美代表蕭美琴職位互換。吳釗燮回應，沒聽說這方面的事情。

吳釗燮、經濟部次長陳正祺、農委會副主委陳駿季、經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮等人，今天前往立法院外交及國防委員會專案報告「台美21世紀貿易倡議談判進度」，並備質詢。

有關內閣可能的改組議題，吳釗燮表示，政務官需要負起責任時就負起責任，需要離開就離開，他這方面絕對不會有問題。

陳以信質詢指出，他近日走訪美國時聽到很多聲音，其中一種說法指出，蕭美琴駐美已有一段時間，未來國內可能另有重用，吳釗燮也擁有對美專長，傳聞內閣改組時，兩人職務可能互換。

吳釗燮回應，「沒有聽說這方面的事情，都沒有聽說」。吳釗燮並笑稱，「委員如果去美國聽到吳釗燮表現很爛該下台，讓我知道一下，我就會下台」。（編輯：郭無患）1111205

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