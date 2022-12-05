台美BTA 楊珍妮：目標112年底前完成簽署

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（中央社記者游凱翔台北5日電）民進黨立委羅致政今天關切台美BTA（雙邊貿易協定）進度，經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮今天表示，明年底前完成簽署的目標一直都存在。

外交部長吳釗燮、經濟部次長陳正祺、農委會副主委陳駿季、楊珍妮等人，今天前往立法院外交及國防委員會專案報告「台美21世紀貿易倡議談判進度」，並備質詢。

羅致政指出，台美11月8日至9日就「台美21世紀貿易倡議」在美國紐約舉行實體會議，且後續對於貿易倡議一直有提出下一步，是否仍存在明年簽署BTA（雙邊貿易協定）的目標。

楊珍妮回應，「這目標永遠都存在」，台灣希望在明年底前，輪到美方主辦亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議前，台美雙方可以簽訂一個雙邊貿易協定，但因美國沒有授權法案，因此這個協定將不會包括關稅減讓部分，其內容包括關務、標準、農業、數位貿易、勞工、氣候變遷、國營事業等議題。

羅致政詢問，所以接下來這個BTA是否未碰觸到普遍談及FTA（自由貿易協定）中最關鍵也最核心關稅議題。楊珍妮指出，確實沒有關稅，但一般來說，非關稅貿易障礙在國際的研究，所占的一個成本可減少10%至20%。

楊珍妮提到，希望能在明年底前簽下雙邊貿易協定，也希望能在明年APEC時，向全世界各國展現台灣是能夠符合這樣的高標準的新規定，然後由這個雙邊協定來跟其他國家有更進一步貿易往來，而台美間已有著相當多由技術階層在洽談的視訊會議，因此希望明年底能謹慎完成。

羅致政也關切，是否有評估談判所帶來的外溢效果。

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楊珍妮分析，由於CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）也講求高標準，目前21世紀貿易倡議所談及的標準還比CPTPP更強，也因此能讓各國知道，只要能遵守高標準國際規範且台灣是信守承諾國家，能有助於台灣加入CPTPP的機會。

楊珍妮也說，雖然各國談判會因文化與體制不同有所差異，但現今國際貿易最大共同點就是市場的開放程度、標準規範的遊戲規則都是一致。（編輯：林興盟）1111205