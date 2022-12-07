土地巡查機制失靈屢遭傾倒廢棄物 監院糾正台糖

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（中央社記者陳俊華台北7日電）監委王麗珍今天說，台糖公司土地巡查機制內控失靈，導致未能及時遏止轄管多筆土地遭不法傾倒廢棄物，衍生至少7.8億元的鉅額清理費用，相關行政懲處避重就輕，監察院通過糾正台糖公司。

監察委員王麗珍、張菊芳、郭文東透過新聞稿指出，台糖位於台南市安定區及新市區多筆土地，從109年9月起到110年7月間，多次遭傾倒廢棄物；經台南地檢署檢察官偵查發現，台糖公司台南區處善化資產課巡查股陳姓股長，涉掩護業者偷倒廢棄物。

調查發現，台糖公司台南區處廢棄物案，該處巡查人員共計4次發現土地異常情事，卻只有第1、3次確實依內控規定填寫土地巡查紀錄、通報單，對一再發生異狀欠缺警覺性，沒有即時制止或增加巡查頻率，也未向警察、環保單位報案處理。

監委說，台南區處管理階層對於案地屢遭傾倒廢棄物，雖在土地巡查紀錄、通報單上批示，要加強防護作為等語，卻未有積極督導及追蹤等後續作為，或有效防護措施，對正在發生的違法事件渾然不覺，更不曾針對案地進行抽查，核有怠失，情節明確。

監委指出，這造成台糖公司衍生至少新台幣7.8億元的鉅額清理費用，卻只有巡查股陳姓股長遭記大過1次的處分，其餘違失人員從郭姓經理以降，都只有申誡2次的懲處，難謂衡平。

另外，審計部也接獲民眾檢舉，經赴現地挖掘發現，台糖公司虎尾糖廠馬光農場轄管土地也遭棄置廢棄物，馬光農場不但未依相關規定處理，且有逕行僱工掩埋廢棄物的違法情事。

監委表示，除有未落實內控規定的明確違失外，農場廖姓主任等主管甚至知法犯法，逕自僱工將廢棄物就地掩埋，徒增後續處理成本至少百餘萬元，若仍由台糖逕行支付而變相成為全民買單，難謂公允。

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監委強調，台糖土地遍及全台，如何運用有限人力有效率執行土地巡查，且能即時精準發掘土地被侵狀況，高科技設備的輔助運用是其中關鍵。台糖除應積極追蹤科技產品運用動態外，也應研酌與國產署、林務局、海巡署等辦理土地巡查業務的機關交流，持續精進視野與技能。

監委表示，監察院財政及經濟委員會今天通過調查報告，並就台糖公司未落實執行相關內控規定，導致無法及時遏止不法，通過糾正。（編輯：翟思嘉）1111207