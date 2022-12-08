外交部：關注國防授權法案進展 將與美方維持溝通

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）美國國會公布協商定案版國防授權法案，計劃未來5年提供台灣100億美元軍援，外交部今天表示，將持續關注後續進展，並將與美國國會及行政部門維持緊密溝通，期待法案在本屆美國國會會期屆滿前，得以順利完成立法。

美國國會公布協商定案版國防授權法案，計劃未來5年提供台灣100億美元軍援，且將優先把美國「超額防衛物資」提供給台灣。法案也呼籲美台舉行聯合軍演，指對提升戰備有益。

外交部今天召開記者會，發言人歐江安表示，外交部對美國國會持續展現對台灣安全的強勁支持，表示由衷感謝，目前法案仍待兩院院會表決，外交部將持續關注後續進展，並將與美國國會及行政部門維持緊密溝通、協調。

歐江安指出，期待法案在本屆美國國會會期屆滿前，得以順利完成立法，以深化台美友好夥伴關係，並確保印太區域的自由開放與和平穩定。

至於日本自民黨現任政調會長萩生田光一近日是否訪台，歐江安說，台灣日本關係協會與日本台灣交流協會台北事務所，確實正在合力籌辦11日在圓山飯店舉行的「台日關係永續論壇」，至於具體的邀訪及辦理情形，日台交協與台日協應該會在近日內，對外發布新聞稿及新聞採訪通知。

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此外，外交部秘書處副處長黃虹慧也在今天的記者會上，公布首度製作的電子賀卡，將提供外交部人員使用，黃虹慧表示，考量現今網路科技發達，電子賀卡應用普遍，為符合社會潮流的趨勢，今年特別與卡片設計廠商製作電子賀卡，共設計10款活潑具質感的電子賀卡，內容融入台灣的景點、地標、節慶、習俗、農產品等主體特色，彰顯台灣與世界接軌的精神。

黃虹慧說，電子賀卡可以快速傳遞且節省郵資，也能讓外交部人員在節慶前夕，向國際友人傳達關心與問候之意；目前有外館將電子賀卡輸出成紙本，貼在致贈外國政要的禮品上，也有外館人員自行加上個人署名，增添了個人色彩。（編輯：翟思嘉）1111208