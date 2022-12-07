邱國正：美無償軍援台灣 運用與條件要再討論協商

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美國國會6日公布協商定案版國防授權法案，計劃未來5年提供台灣100億美元軍援。國防部長邱國正7日在立法院表示，美方這筆軍援是無償的，台灣還要再與美方討論協商如何運用軍援。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）美國國會6日公布協商定案版國防授權法案，計劃未來5年提供台灣100億美元軍援。國防部長邱國正今天在立法院表示，美方這筆軍援是無償的，目前都沒提到條件，台灣還要再與美方討論協商如何運用軍援。

立院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正報告「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」，並備質詢。

美國國防授權法提供台灣100億美元軍援，國民黨立委溫玉霞關切，這是指最高「可以動支」100億美元，還是「必須動支」到這個額度。

邱國正回應說，如果要界定，他認為是「可以動支」的額度，因為法案規定的是授權上限，沒規定「必須動支」多少。

溫玉霞關切，如果不是必須動支到此額度，會不會最後淪為「做面子」，沒有實際給台灣，卻把風險留給台灣承擔；邱國正表示，他沒想過「面子」的問題，美方政策擬訂後，「不會接著打出一個球是空的」，如果這樣就不可思議了。

國防部戰略規劃司長李世強答覆立委詢問表示，目前正在執行的軍購有規劃預算和財力去進行，因此美方這筆軍援不會用在現行軍購案上，「正執行的計畫不可能再去用人家的錢」。他表示，如何妥善使用美方提供的軍援，要再跟美方共同研究怎樣發揮最好的效益。

溫玉霞認為，目前烏克蘭獲得的美歐軍事援助不足，又要背負沉重的重建債務，她強調，台灣不能變成下一個烏克蘭。邱國正回應說，人無遠慮，必有近憂，這個考量有其必要，國防部會密切注意，不會讓這種情形發生。（編輯：郭無患）1111207