中國挑戰體制 法國際法專家：歐美不應被動防守

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

法國巴黎高等師範學院國際公法教授庫維尼斯－松本（Florian Couveinhes-Matsumoto）（左）與法國蒙佩利耶大學憲法教授維亞拉（Alexandre Viala）（右）日前接受中央社訪問，談到西方社會如何回應中國對國際秩序的挑戰。中央社記者黃雅詩攝 111年12月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北10日電）歐洲大國近來紛紛將中國重新定位為「體制競爭對手」，法國國際法專家庫維尼斯－松本認為，面對中國挑戰國際秩序，西方社會不應屈居守勢，應持續爭取成為解決國際難題的「主導提案者」。

法國巴黎高等師範學院國際公法教授庫維尼斯－松本（Florian Couveinhes-Matsumoto）日前接受中央社訪問時表示，西方社會不應只重彈現有國際秩序老調，妄想中國乖乖就範，在爭議中若只被動防守，會給外界「已認輸」形象，應針對每個新難題，持續主導提出解套方案，才能展現贏家風範。

庫維尼斯－松本及法國蒙佩利耶大學憲法教授維亞拉（Alexandre Viala）日前應法國在台協會邀請，來台參加法國哲學周活動並接受中央社訪問。

對於中國挑戰國際秩序，維亞拉認為，若各國維持對中國的高度經貿依賴，就難以質疑中國破壞國際秩序，因此各國應強化經濟韌性，減少對中國依賴，台灣也應持續增強文化與經濟實力，讓中國體悟「台灣擁有無法被輕易動搖的實權」。

庫維尼斯－松本舉例，中國政府制定「香港國安法」，明顯違反香港基本法第23條及「中英聯合聲明」，國際社會除指責香港警察壓制示威時的犯罪暴行，或聲援香港人追求自由民主決心，還可採取更多具體作為。

庫維尼斯－松本認為，首先，香港國安法規定適用範圍包括「境外人士」是不合理的，各國應終止與香港的引渡協議，法國政府2020年立即決定不批准與香港的引渡協議，德國、愛爾蘭、芬蘭、荷蘭等國也已暫停引渡協議。

庫維尼斯－松本表示，國際社會應更公開挺身聲援那些遭中國威脅的民間人權團體或學術組織，「各國政府聲援必須明確表達」，才能減少民間團體與中國政府交手的恐懼。

庫維尼斯－松本表示，歐美政府另一重要應對方式，是投注資源支持獨立組織或學術單位在中國的工作。

他舉例，歐盟其實已經開始著手進行此一策略，這個計畫稱為「重新連結中國：升級歐洲對現代中國的獨立知識」（ReConnect China: Upgrading independent Knowledge on Contemporary China in Europe）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據網站資料，「重新連結中國」是獲歐盟重大科研計畫「展望歐洲」（Horizon Europe）資助的專案，執行期從今年11月起到2026年10月，計畫由比利時根特大學（Ghent University）協調跨國學術單位執行，目的是界定歐盟與中國在哪些領域有望合作，在哪些領域則不可能合作。

「重新連結中國」的研究領域涵蓋科技、經貿、內政、外交等，除將建立新版「資料庫」，更新歐洲決策者對當代中國的獨立知識，並提升大眾與年輕人對中國的認知。（編輯：郭無患）1111210