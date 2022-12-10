世界人權日 總統：轉型正義是為團結社會鞏固民主

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（中央社記者溫貴香台北10日電）總統蔡英文今天表示，推動轉型正義的意義，正是因為記得歷史、反省過去、不要重蹈覆轍，更進一步團結社會，鞏固民主，讓台灣不斷進步；她再次強調，轉型正義的工作會以行政院高度持續進行下去。

總統今天出席2022年世界人權日開幕典禮，她致詞指出，促進轉型正義委員會已經在今年5月提交任務總結報告，完成階段性任務，由行政院接手，行政院組成推動轉型正義會報也在今年9月召開第一次會議，顯示轉型正義的工作會以行政院的高度，整合督導各部會進行，現在要在促轉會奠定的基礎之上，持續將轉型正義的工作落實在更多不同的領域。

她說，政府正積極籌設權利回復基金會，將以辦理政治受難者沒收財產的返還、以及賠償兩大業務，透過這筆基金，很多政治受難者可以得到更好的照顧。

總統表示，衛福部目前也接手促轉會的重要工作，照顧受難家庭，持續服務據點的運作，持續推動政治受難者以及家屬的創傷療癒與平復等相關工作；另外，教育部也在研擬國家轉型正義教育行動綱領草案，讓轉型正義的理念繼續扎根，透過與文化部、法務部共同合作，將人權價值在校園教育中落實，也推展到不同面向的社會教育，讓所有國民都能記取過往的經驗，避免侵害人權的錯誤再度發生。

國家人權委員會成立已滿兩年，總統說，就在這幾天，國家人權委員會主委陳菊首次率團訪問法國，並且與法國簽署四方協議，過去世界人權宣言以及規範獨立人權機構的巴黎原則都也在法國簽署，讓這場訪問格外具有意義。

總統並指出，未來法國會遴選人權技術專家進駐台灣的人權會（國家人權委員會），提供經驗，協助落實性別平等以及民主深化等重要議題。

總統表示，目前世界各國都愈來愈關注供應鏈當中人權義務的調查與落實，前幾天，人權會也舉行「台灣移工與人權專業論壇」深化這個議題的討論，台灣在全球供應鏈當中扮演關鍵的角色，必須確保供應鏈當中人權的提升，讓企業能夠跟得上國際的趨勢也強化競爭力，未來政府會繼續朝這個目標努力。

總統並提到，政治受難者張常美在今天活動中的分享，雖然張常美用平靜的語氣娓娓道來，白色恐怖期間受到壓迫的心路歷程，那段經歷相信是非常令人難忘且辛苦的一個過程，總統對於張常美在歷經痛苦之後投入人權與照顧受害人的過程，表達敬意與感謝。

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總統說，大家今天享有的自由與民主，是因為過去一代又一代的台灣人犧牲自己的生命與自由推動台灣民主化的進程，透過持續挖掘真相，可以不斷提醒人們，勇於面對歷史並且共同省思極權政治帶來的壓迫與不幸，然而過去歷史的傷痛與不公不義，並不會隨著時間而自動平復。

她強調，推動轉型正義的意義，正是因為相信記得歷史、反省過去、不要重蹈覆轍，也能夠更進一步團結社會，鞏固民主，讓台灣不斷地進步，這是一個負責任的政府，面對轉型正義的工程應該要達成的任務。（編輯：郭無患）1111210