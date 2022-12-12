藍營質疑假公益真競選 吳怡農：帳目清楚、人事分開

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（中央社記者王承中、游凱翔台北12日電）國民黨文傳會副主委練鴻慶今天表示，民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農透過壯闊台灣聯盟官網為「後盾計畫」勸募，卻未揭露宣傳費用高達總金額的64%，質疑吳怡農為自己選舉鋪路，「假公益、真競選」。

吳怡農上午至中山區行仁里辦公室拜會時受訪表示，他身為「壯闊台灣」聯盟理事長，不僅帳目清楚，聯盟人員與他的選務人員也完全分開，選舉又再次扭曲及人身攻擊，令人遺憾。

國民黨文傳會副主委林家興、練鴻慶今天在中央黨部召開記者會，質疑吳怡農透過「壯闊台灣」公開勸募，卻是假公益、真競選。

練鴻慶指出，吳怡農在壯闊台灣的官方網站上為其推動的「後盾計畫」進行公開勸募，希望培養更多為危機做好準備的人，包括在災難時如何進行緊急的急救。

不過，練鴻慶表示，根據內政部公開資料顯示，吳怡農沒有說的是，預計勸募的新台幣690萬元中，有442萬元要拿來做宣傳，占總勸募款項的64%，這麼高的比例，卻沒有在壯闊台灣的官網上揭露，而志工、教官、講師等培訓費用僅占11%。

練鴻慶質疑吳怡農想藉「後盾計畫」，為自己的選舉鋪路做宣傳。他說，「假公益、真競選」，有欺騙捐款人的嫌疑。

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另外，練鴻慶表示，吳怡農的「後盾計畫」將場地、講師費用列為勸募支出，但也對學員收費，並與內政部消防署訂定合作備忘錄，等於「一魚三吃」，同時跟捐款人、學員、政府機關索取資源，吳怡農應該解釋清楚。

吳怡農上午受訪時，除說明壯闊台灣聯盟帳目清楚，聯盟人員與他的選務人員完全分開外，也談到，他聽到很多支持者對這場選戰的焦慮，他知道選舉沒有捷徑，目標是一步一腳印爭取支持，懇請選民成為他的分身幫忙宣傳拉票，因為網路聲量是一回事，投票日當天有多少人出門投票才是最重要。（編輯：謝佳珍）1111212