圍毆事件未落實訪談錄音 監院糾正嘉義監獄鹿草分監

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（中央社記者陳俊華台北14日電）監委王美玉、高涌誠、蘇麗瓊今天說，針對嘉義監獄鹿草分監在109年12月間，發生新收收容人遭圍毆事件，監所人員未依規定落實訪談錄音，顯有重大違失，監察院糾正嘉義監獄鹿草分監。

王美玉、高涌誠、蘇麗瓊透過新聞稿表示，嘉義監獄鹿草分監在109年12月間，發生新收蔡姓收容人在第四工場交代管理員辦理新收手續時，因態度不佳及言語挑釁，數名受刑人違規聚集觀看。

經監察院調閱監視器畫面，並請鹿草分監協助確認，計有許姓、吳姓、沈姓等3名受刑人毆打蔡姓收容人，另有1名林姓受刑人在支援警力到達後，未依指令停留原地等違規情形發生。

查案監委表示，受刑人在監所工場的作業人數眾多，對於突發狀況如未能審慎因應，勢將導致群體情緒激動，監所紀律難以維繫。鹿草分監應以本案為鑑，澈底檢討辦理新收手續流程，以免因囚情不穩引發衝突。

監委指出，事發後鹿草分監共對6名收容人進行調查訪談，並製作訪談紀錄，卻未依「監獄對受刑人施以懲罰辦法」予以錄音，只對吳姓及沈姓訪談進行錄音，監察院聽取2份錄音後，發現疑是在訪談紀錄製作完成後，由詢問人及被詢問的收容人照本宣科地複誦完成。

監委說，這將無法達成以錄音確保訪談紀錄正確性的規範目的，顯有重大違失。監察院司法及獄政委員會今天審查通過調查報告，糾正嘉義監獄鹿草分監，並請法務部矯正署督飭鹿草分監確實檢討改善。

另外，監委表示，近期監察院接到相關陳訴，收容人收發書信時，矯正機關須逐頁蓋用章戳，被質疑是「假檢查之名，行閱讀之實」，侵害收容人秘密通訊自由。

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監委指出，在司法院釋字第756號解釋出爐後，監獄行刑法及羈押法有相應修正，為保障監所收容人秘密通訊自由，原則不得閱讀收容人信件。現行矯正機關實務作法，仍需在信件內容頁蓋用章戳，逐頁檢查有無夾帶違禁物品。

監委表示，調查後，已得透過有錄影功能的科技設備輔助，有爭議時得調取錄影畫面，釐清監所管理人員有無透過檢查而閱讀信件內容。因此，為合乎釋字第756號解釋，保障收容人秘密通訊自由的意旨，法務部矯正署就現行作法，有檢討改進空間。（編輯：趙蔚蘭）1111214