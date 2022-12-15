藍智庫民調：國民黨支持度4年來首度超越民進黨

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨智庫今天公布最新民調，九合一選舉後，國民黨的政黨支持度為21.9%，民進黨則為20.7%，智庫執行長柯志恩說，這是自從2018年九合一選後，國民黨第一次在政黨支持度上超越民進黨。

國民黨智庫國家政策研究基金會今天舉行「時事調查暨政黨形象民調發布記者會」，在政黨支持度上，民調顯示，九合一選舉結束後，國民黨為21.9%、民進黨20.7%、民眾黨6.9%、時代力量0.5%，政黨中立則為29.9%。

被問到今年九合一選舉，哪個政黨提名人選表現最好，民調顯示，國民黨29.4%領先、民進黨13.5%、民眾黨3.1%、時代力量0.4%、其他政黨0.6%、無黨籍1.4%、認為都很好占3.6%、認為都不好10.8%，不知道及沒意見則高達37.2%。

至於在好感度方面，以滿分10分為標準，民調顯示，國民黨好感度4.8分、民進黨4.75分、民眾黨3.93分。柯志恩指出，各黨好感度都不超過5分，這對各政黨來說，都必須警惕。

在時事的部分，是否支持核二、核三延役，民調顯示，48.7%民眾支持，29.4%不支持。民調也顯示，70.7%民眾不滿意政府解決物價上漲的問題，僅有23.5%滿意；同時也有67.6%民眾認為治安問題嚴重，24%民眾則認為不嚴重。

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此外，行政院長蘇貞昌是否應該下台，民調顯示，有47.4%的民眾認為應下台，20.8%認為不該下台；針對九合一選舉結果的看法，民調顯示，38.2%民眾認為民進黨施政不好，但也僅有14.9%民眾認為國民黨也有進步。

本次民調是國政基金會在12月9日至11日，連續3天以電腦輔助電話訪問方式進行，有效樣本共完成1072份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.00%。（編輯：翟思嘉）1111215