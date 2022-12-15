嘉義市長選舉 國民黨837人監票

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）嘉義市長選舉倒數，國民黨今天表示，嘉義市黨部已在嘉義市193個投票所、一共派任837名監票員，嚴格監督；國民黨也將在投票日當天成立危機處理小組，用最快的速度處理投開票產生任何爭議。

嘉義市長選舉將於12月18日舉行，國民黨今天下午發出新聞稿指出，在11月26日九合一選舉時，國民黨全國各地的5萬名監票志工為守護台灣民主做出相當的貢獻。為了預防作票影響選舉結果，因此在12月18日會以同樣的精神，確保嘉義市長選舉的投開票過程符合相關法律規定。

國民黨組發會主委許宇甄表示，國民黨嘉義市黨部已在嘉義市193個投票所，一共派任837名監票員，平均每個投票所都會有4名的監票人員共同監票。

許宇甄指出，嘉義市長選舉國民黨一定會全面、扎實、完整地監票，所有的監票志工都已完成監票教育講習，熟知監票的重點工作及任務，國民黨監票志工一定會善盡監察責任，嚴格督察有無可疑或異常作為，確認投開票過程符合相關法律規定。國民黨也將比照11月26日選舉時，在當日成立危機處理小組，用最快的速度處理投開票產生任何爭議。

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許宇甄認為，正因為屏東縣長選舉投開票過程和開票結果爭議殷鑑不遠，全國民眾都感到憤怒與不平，為了防範投開票奧步，所有監票志工都士氣高昂，誓言不讓遺憾重演。也號召所有的嘉義市民一起共同來監票。

許宇甄表示，國民黨要用最嚴肅的態度警告執政黨，千萬不要輕忽人民的力量，企圖以不法手段影響選舉結果，12月18日的嘉義市長選舉，請政府確保選舉的公正公平公開，不要再讓投開票過程出現任何破壞民主法治的瑕疵。（編輯：蘇志宗）1111215