陳菊會晤德官員和議員 聚焦廢死和移工議題

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國家人權委員會主委陳菊（中）參加德國國會人權委員會的座談。（駐德代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年12月16日

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（中央社記者林育立柏林15日專電）國家人權委員會主委陳菊在柏林拜會德國官員，並參加國會人權委員會為她舉辦的座談，德方尤其關切台灣廢除死刑進度和外籍移工權益問題。

國家人權委員會主委陳菊率團訪問柏林，14日拜會德國聯邦政府人權專員阿姆斯貝格（Luise Amtsberg），雙方相談甚歡。

這是德國主管人權政策的官員第一次會晤台灣的國家人權委員會主委。

阿姆斯貝格會後表示，台灣立法院女性比例達42%，同性婚姻合法，過去數十年的民主發展讓人印象深刻。

她說，德國外交部計畫建立平台，讓德國與台灣的民間組織針對廢除死刑、改善外籍移工權益等議題進行對話。

陳菊隨後在駐德代表謝志偉的陪同下進入德國國會，參加人權委員會為她舉辦的座談。

死刑廢除和移工權益是德方關注的焦點，陳菊表示，人權會主張廢死，不過台灣8成民意反對，因此現階段先與社會溝通，例如與廢死聯盟合作到校園放映影片，希望能影響年輕世代。

國家人權委員會成立至今逾兩年，陳菊率田秋堇、葉大華、蘇麗瓊等委員和諮詢顧問陳俊宏，近日先後訪問法國和德國，12日在柏林參加德國民間最大友台組織「德台協會」舉辦的座談會，14日與柏林僑界對話，今天參觀前東德情報機關史塔西（Stasi）拘留政治犯的看守所。

陳菊在美麗島事件後被判刑12年，她在柏林演講時，特地向國際特赦組織（Amnesty International）德國分會1224小組成員的援救表示謝意；當年他們不斷寫信給天主教教宗、各國議員和台灣官方，帶給國民黨政府不小壓力，讓她坐牢6年多後獲釋。

當時負責協調援救台灣政治犯的穆勒-沃勒曼（Renate Müller-Wollermann）、認養陳菊的賴恩哈特（Monika Reinhardt）12日也出席座談會。

穆勒-沃勒曼說，國際特赦組織1970年代開始關心台灣，與美國、日本的人權運動者一起施壓台灣政府，不過當年西德社會對台灣一無所知，因此辦活動時得用台灣出口的白蘆筍宣傳才能引起注意。（編輯：高照芬）1111216