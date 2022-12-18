大社工業區降編拖延 監委：經濟部與高市應履行承諾

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（中央社記者陳俊華台北18日電）監委田秋堇、林盛豐今天說，政府對於大社工業區變更為乙種工業區的承諾，經濟部應積極與高雄市政府發展具體計畫及配套措施，行政院也應正視，督促履行政府承諾，以維護施政誠信。

田秋堇、林盛豐透過新聞稿表示，大社環境守護聯盟向監察院陳訴，大社工業區在民國82年4月發生嚴重廢氣外洩事件，經濟部與地方政府召開協調會，並獲「大社工業區內各廠應配合中油高雄煉油總廠五輕遷廠計畫一併遷移」的結論。

大社環境守護聯盟陳訴指出，87年11月高雄縣政府公告發布實施「變更大社都市計畫（第三次通盤檢討）案」，計畫書中附帶條件規定，特種工業區內的廠商應於107年前遷廠，並依法定程序將大社工業區從特種工業區變更為乙種工業區。但政府至今仍未依承諾辦理變更事宜。

另外，台灣區石油化學工業同業公會向監察院陳訴表示，大社工業區年產值約為新台幣850億到900億元，區內就業人員約2700餘人，所生產的原物料以供應內需為主，若變更為乙種工業區，將導致廠商被迫關廠、產業斷鏈及衍生員工失業等問題，因此主張變更為甲種工業區即可。

監察院財政及經濟委員會日前通過田秋堇、林盛豐所提調查報告。111年7月15日監察院召開詢問會議時，高雄市政府表示，變更為乙種工業區不會發生數千員工失業、供應鏈斷鏈及防治污染設備無法更新問題。

經濟部次長林全能向監委陳述，如果大社工業區變更為乙種工業區，廠商只能就污染改善進行設備更新，無法對製程或產能進行優化，廠商將逐漸失去競爭力，最後還是要被迫關廠造成勞工失業，甚至造成供應鏈斷鏈風險。

監委指出，大社工業區周邊人口數約有4萬2000餘人，而廠商從事石化原料製造，過程中排放氣體有危害人體健康之虞，且有17條地下工業管線行經的致災風險，政府在87年早已承諾要「於107年以前完成遷廠」、「變更為乙種工業區」，至今卻依舊原地踏步。

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監委說，雖經政黨輪替，但民眾相信的是政府的承諾，如果未能履行承諾，恐影響民眾對政府的信任；此案拖近30年，高雄市政府與經濟部溝通未果，不但民眾對政府喪失信任、高雄都市轉型受阻，廠商無法進行轉型，已形成多輸局面。

監委表示，經濟部應積極與高雄市政府尋求共識、發展具體計畫及配套措施，履行「變更為乙種工業區」的承諾；行政院應予正視，督促所屬負起履行實現政府承諾的責任，並兼顧經濟永續發展、居民健康安全及勞工就業權益，以維政府施政誠信。（編輯：蘇志宗）1111218