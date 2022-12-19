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高虹安辦公室遭搜索 民眾黨團：游錫堃應維持國會尊嚴

2022/12/19 11:27
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（中央社記者郭建伸台北19日電）台北地檢署偵辦高虹安涉詐領助理費案，檢調於立法院會期中搜索引發議論。台灣民眾黨團總召邱臣遠今天表示，行政、立法、司法三權分立憲政體制遭破壞，黨團嚴正抗議，要求立法院長游錫堃應維持國會尊嚴。

北檢偵辦立委、新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，15日搜索高虹安國會辦公室。

游錫堃日前指出，台灣是法治國家，檢察行政方面依法通知，立法院就依法辦理配合；但北檢指出，檢察長通知立院秘書長後執行搜索，並無事先函請立法院同意搜索一事。

憲法增修條文明定，立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。檢調於會期中搜索高虹安辦公室引發外界議論。

邱臣遠今天接受媒體訪問時表示，行政、立法、司法三權分立原則下，檢調在立法院會期間進入立法院搜索茲事體大；立法院長游錫堃、秘書長林志嘉曾表示，搜索前兩天接到來函並批示同意，但北檢稱只有致電通知。

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邱臣遠表示，憲法增修條文第四條明定立委於會期中權益，如今憲政體制遭破壞，民眾黨團要嚴正抗議，呼籲游錫堃應維持國會尊嚴，不要破壞憲政體制慣例：另一方面，林志嘉難辭其咎，必須對社會釋疑。

邱臣遠也說，司法是最後一道防線，新竹棒球場、關埔國小、台南槍擊案、爐渣案等，都未見檢調大動作辦案，呼籲檢調辦案應符合比例原則，不應政治辦案，特定媒體也不應渲染帶風向。（編輯：張均懋）1111219

#游錫堃
#邱臣遠
#立法院長
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