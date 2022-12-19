2024總統大選 柯志恩：用透明機制找最強人選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北19日電）國民黨智庫執行長柯志恩今天表示，面對2024，國民黨應用正確的工具找出最強人選，初選等相關機制要公開透明。如果屆時民調或社會氛圍都認為新北市長侯友宜最合適，那當然就是侯友宜，就用機制決定。

柯志恩今天在接受震傳媒「新聞不芹菜」專訪時表示，目前民進黨還看不出反省的跡象，國民黨最重要的就是在明年4、5月舉辦的初選相關機制要公開透明，全黨像這次選戰一樣打團體戰，讓民眾覺得國民黨是值得信賴的政黨。

柯志恩指出，國民黨主席朱立倫這次主導九合一大選，雖然黨內曾對徵召人選有雜音，但以結果論來看，當初的抉擇就是選對的人，做對的事。再經過這麼多的紛擾，她覺得目前朱立倫中道理性的路線是正確的。

她表示，不要每次都說朱立倫劍指2024，就她對朱立倫的了解，朱立倫想的就是要如何把國民黨放大成為最大公約數。她認為目前就用最正確的工具，如民調或其他技術方法找出最強的人選。全黨全心全意力挺。

柯志恩指出，目前侯友宜的民調很高，如果到了明年4、5月時，民調或社會氛圍都還是認為侯友宜最合適，那當然就是侯友宜，就用機制，用科學的方法決定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過，柯志恩也坦言，國民黨需要進行兩岸路線的大辯論。 黨內光譜太大，國民黨必須要從歷次失敗中吸取教訓，在大家團結拿回執政權最重要的這個原則下，透過很多溝通、辯論，不斷地澄清。

柯志恩表示，現在才12月，每天都瞬息萬變。另外，她不覺得前高雄市長韓國瑜會參加2024這一局。她表示，韓國瑜在這次選舉都是抬轎輔選的角色，講話措辭都是以候選人為中心，很清楚自己扮演的角色。（編輯：林興盟）1111219