吳怡農：消防人力不足裝備老舊 中央應負主導責任

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民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農20日舉行記者會，發表消防政見，主張消防人員是「韌性社會」最重要的骨幹，中央應主導消防救災能量的整備，編列專案預算加速消防人力的增補，以及消防車輛的汰換。中央社記者張皓安攝 111年12月20日

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（中央社記者陳俊華台北20日電）民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農今天舉行政見記者會時說，地方政府面臨消防人力不足、裝備老舊問題，中央應主導消防救災能量整備、編列專案預算，加速人力增補、消防車汰換。

民進黨發言人黃彩玲上午主持吳怡農的第4場政見發表記者會。吳怡農表示，台灣的消防體系是由中央負責政策規劃、地方負責實質建立消防戰力，各縣市人力資源則是依地方制度法，由地方政府編列預算員額。

吳怡農說，各縣市面臨的共通性挑戰，包括長期人力不足、裝備車輛老舊，消防雖屬地方自治事項，但消防人員是「韌性社會」最重要骨幹，消防救災能量整備，是強化國家安全的一環，不能全由地方政府負擔。

吳怡農指出，據內政部消防署統計，截至2022年4月底，消防人員編制員額1萬9808人、預算員額1萬7259人，實際員額1萬6313人，消防人口服務比為1:1423。在六都中，高雄高達1:1760、新北達1:1610、台北市1:1352，與其他國家相較，美國則是1:500、日本1:700、新加坡1:900。

吳怡農表示，截至2020年，消防車使用年限超過15年所占比例，台北市達30.04%；全國甚至有97輛消防車齡超過20年。因消防車單價高，地方沒有多餘財力汰換；中央則在2020年到2024年編列新台幣12.24億元、汰換79輛，但其他老舊消防車仍由地方政府編列預算汰換。

吳怡農說，許多地方政府財務有困難，或是地方首長相對不重視，讓消防人力、戰力長期短缺，演變成嚴重國安問題，中央應負起主導責任，包括中央政府有系統強化消防人力支援中程計畫，每年按比例獎勵補助地方政府增加消防人力。

吳怡農說，中央應編列專案預算，加速車輛、裝備的整備；整合地方消防局資源，籌建「國家搜救及救護隊系統」，提升搜救及救護能量；補助地方消防局，整合出跨縣市、符合聯合國及美國認證標準的各區域重級搜救隊，在國內發生重大災害或支援國際人道援助任務時統一調度。

吳怡農表示，他看到社會中結構性問題，因此提出國家安全兵役制度、松機遷移、提升外語能力等每項政見，不管編列預算、政策落實，都是最務實的政見。

另外，國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇今天舉辦政見記者會，主張「還稅於民」。吳怡農說，還沒看到王鴻薇的政見，無法公允評論；很開心看到對手開政見記者會，民主競爭可以回歸政見主張，符合社會大眾期待。（編輯：翟思嘉）1111220