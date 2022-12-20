王鴻薇拋還稅於民政見 防政府亂花人民納稅錢

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇今天拋出「還稅於民」的政見，主張超徵稅金必須規畫部分還給人民，其餘的拿來償還國債；她更表示，未來進入立法院後，要定期揭露政府亂花錢的項目。

王鴻薇日前COVID-19確診，今天完成隔離後，上午隨即在國民黨中央黨部召開記者會公布政見，王鴻薇說，110年全國稅收超徵新台幣4327億元，創下有史以來最高紀錄，而111年稅收預估也會超徵4500億元以上。連續2年各超徵4300億以上，代表政府財政預估嚴重失真。

王鴻薇說，這些超收的稅金都是人民的血汗錢，不應讓政府亂花，因此她主張還稅於民，超徵稅金必須規畫部分還給人民，其餘的拿來償還國債。

她說，超徵稅金退還給人民，在國際上也早有先例，最近一次的就是美國加州，加州政府將預算盈餘，撥出部分作為中產階級退稅基金，協助人民度過目前的通膨難關。

王鴻薇指出，蔡政府執政到現在，政府總超徵稅額已經高達1.1兆以上，未來進入立法院，自己一定會大力推動還稅於民政策。她也說，進入立法院後會嚴格審查預算，會特別針對政府、國營事業的文宣預算，有無綁樁特定媒體，還要定期揭露政府亂花錢的項目。

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由於今天下午將進行北市立委補選參選人號次抽籤，是否會當面向民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農下辯論戰帖，王鴻薇則說，她下午會以抽籤為主，至於辯論的事，她的大門始終是開著的，她在等待吳怡農準備好，接受辯論。

此外，吳怡農提出包括松機遷移、建立「國土防衛部隊」等政見，被問到是否有感受到國防專業，王鴻薇表示，曾擔任國防部長的退輔會主委馮世寬，在過去或現在都有對吳怡農有些指教，所以大家可以聽聽國安、國防專業人士，對吳怡農的批評與指教。（編輯：翟思嘉）1111220