綠委提修法選舉公報不列學歷 程委會決議暫緩列案

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（中央社記者郭建伸台北20日電）民進黨立委鍾佳濱、蔡適應等人提出排黑條款修法，增訂選舉公報登載前科卻刪除學歷字眼。此案原訂排入23日院會報告事項，但國民黨團質疑刪掉學歷很奇怪，立法院程序委員會決議暫緩列入報告事項。

行政院會日前通過「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」等修正草案，擴大排黑條款，不少朝野立委也提出修法版本。

立法院程序委員會今天中午開會討論23日院會議程，排定報告事項及討論事項。不過草擬的報告事項議程中有民進黨立委鍾佳濱、蔡適應、何志偉等人提出的公職人員選舉罷免法修正草案，意外成為會議焦點。

現行公職人員選舉罷免法明定，選舉公報應登載候選人學歷，並要求檢附證明文件；但鍾佳濱的修法提案明定，選舉公報應登載候選人前科，但修正條文卻刪除學歷字眼。

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國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團對鍾佳濱等人提案的排黑條款沒有意見，但選舉公報刊登學歷的制度已經好幾十年，刪掉學歷很奇怪，國民黨團提案要求報告事項暫緩列此案。

國民黨團提案後，擔任程委會召委的國民黨立委李德維詢問在場立委，對國民黨團意見有沒有異議；在場立委均表示「沒有」，程委會決議鍾佳濱等人的修法提案，暫緩列進23日院會報告事項。（編輯：翟思嘉）1111220