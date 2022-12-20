更多編輯台推薦新聞：
文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

圖輯／卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看
運動

圖輯／卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
摩爾多瓦警告：俄羅斯明年春天可能進攻
首頁 / 政治

綠委提修法選舉公報不列學歷 程委會決議暫緩列案

2022/12/20 13:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北20日電）民進黨立委鍾佳濱、蔡適應等人提出排黑條款修法，增訂選舉公報登載前科卻刪除學歷字眼。此案原訂排入23日院會報告事項，但國民黨團質疑刪掉學歷很奇怪，立法院程序委員會決議暫緩列入報告事項。

行政院會日前通過「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」等修正草案，擴大排黑條款，不少朝野立委也提出修法版本。

立法院程序委員會今天中午開會討論23日院會議程，排定報告事項及討論事項。不過草擬的報告事項議程中有民進黨立委鍾佳濱、蔡適應、何志偉等人提出的公職人員選舉罷免法修正草案，意外成為會議焦點。

現行公職人員選舉罷免法明定，選舉公報應登載候選人學歷，並要求檢附證明文件；但鍾佳濱的修法提案明定，選舉公報應登載候選人前科，但修正條文卻刪除學歷字眼。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團對鍾佳濱等人提案的排黑條款沒有意見，但選舉公報刊登學歷的制度已經好幾十年，刪掉學歷很奇怪，國民黨團提案要求報告事項暫緩列此案。

國民黨團提案後，擔任程委會召委的國民黨立委李德維詢問在場立委，對國民黨團意見有沒有異議；在場立委均表示「沒有」，程委會決議鍾佳濱等人的修法提案，暫緩列進23日院會報告事項。（編輯：翟思嘉）1111220

#鍾佳濱
#國民黨團
#蔡適應
鍾佳濱
因應政院最新組織架構 立院修正總預算案審查程序 綠委籲清查抖音逃漏稅 財政部：3個月內提報告
蔡適應
蔡適應學位遭撤銷 潘文忠：未收到相關訴願申請 蔡適應博論審定完成 台北大學：結果寄交當事人
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族