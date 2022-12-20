台灣民意基金會民調 7成3贊成兵役延長為1年

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（中央社記者葉素萍台北20日電）台灣民意基金會今天公布最新民調指出，6成9認為面對中共武力威脅，台灣當前役男只服4個月軍事訓練役的制度是不合理的；7成3同意台灣役男服役至少要1年才合理。

台灣民意基金會董事長游盈隆今天公布最新民調指出，20歲以上台灣人中，6成9認為面對中共武力威脅，台灣當前役男只服4個月軍事訓練役的制度是不合理的，2成1覺得合理。

至於民眾對於延長役男役期為1年的態度，民調顯示，20歲以上台灣人中，7成3同意台灣役男服役至少要1年才合理，1成8不同意。

台灣民意基金會認為，民調傳達了一個清楚的訊息，那就是，把現行台灣役男4個月軍事訓練改成1年，是社會高度共識。

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台灣民意基金會說，不分性別、政黨、教育程度、職業背景、省籍族群和行政區域，都呈現一面倒的同意將役期延長為1年，這是台灣罕見景象，顯示大敵當前，即便剛經歷非常激烈的2022選舉競爭後，民眾在此問題看法仍高度相同，展現難得一見的社會共識，也無意中浮現了堅定的台灣命運共同體意識。

這項調查訪問期間是12月12日到13日，調查對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，有效樣本1070人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。（編輯：林興盟）1111220