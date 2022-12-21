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2024大選 馬英九：一向支持黨提名人選

2022/12/21 14:59（12/21 15:11 更新）
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前總統馬英九（左）21日參加三重先嗇宮舉辦的「三重區獨居長者歲末圍爐餐敘」，肯定先嗇宮集合各界愛心持續為獨居長輩送餐的服務精神。中央社記者王鴻國攝 111年12月21日
前總統馬英九（左）21日參加三重先嗇宮舉辦的「三重區獨居長者歲末圍爐餐敘」，肯定先嗇宮集合各界愛心持續為獨居長輩送餐的服務精神。中央社記者王鴻國攝 111年12月21日
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（中央社記者王鴻國新北21日電）前總統馬英九今天出席新北市三重區獨居長者歲末圍爐餐敘時，媒體詢及支持的2024大選人選的問題，他表示，一向支持（國民）黨提名的人選。

馬英九今天參加三重先嗇宮舉辦的「三重區獨居長者歲末圍爐餐敘」，會前接受媒體聯訪時作以上表示。馬英九及新北市副市長劉和然等人都到場關懷現場長者並致贈禮品、紅包，場面溫馨。

先嗇宮董事長李乾龍表示，他20年前創立「慈暉志工隊」，開啟為獨居長輩送餐服務，在各界支持下，持續送餐服務。

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副市長劉和然表示，他代表市長侯友宜出席，感謝先嗇宮20年如一日的送餐服務，不僅讓老人得以溫飽，更落實侯友宜安居樂業主張。

馬英九致詞表示，他是第7年來參加活動，三重的獨居長輩真幸福，有政府及民間團體、寺廟的關心，20年來送餐，不僅代表傳統敬老的意義，送出的便當總數更多達190萬個，真是非常不容易，這種事在全世界也都非常少見。（編輯：李錫璋）1111221

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