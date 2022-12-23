嘉義市正副議長之爭 蘇澤峰秀良民證表態參選

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（中央社記者姜宜菁嘉義市23日電）無黨籍嘉義市副議長蘇澤峰今天提供自己的警察刑事紀錄證明，證明沒有曾犯如民進黨、國民黨團所提的「排黑條款」法條，他將與新科議員蔡坤叡搭檔，爭取嘉義市正、副議長。

嘉義市議會此次正副議長選舉有2組搭檔，蘇澤峰搭檔蔡坤叡，還有前議長林承勳之妻陳姿妏結盟李忠曆，4人都是無黨籍。而嘉義市有23席議員，國民黨6席、民進黨6席、無黨籍10席、時代力量1席。

蘇澤峰今天在臉書（Facebook）貼文，宣布參選嘉義市議會第11屆議長選舉，並附上自己向嘉義市警察局申請的警察刑事紀錄證明，上面僅有因涉妨礙公務執行罪，經嘉義地院判刑得易科罰金的前科。

蘇澤峰接受電訪時表示，長期被人騷擾、恐嚇，才導致自身情緒不佳，前往警局向鬧事者理論，卻被以妨礙公務送辦所致，然而未曾犯民進黨、國民黨團所提的「排黑條款」如組織犯罪防制條例、檢肅流氓條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法，並經判刑確定者的情事。

蘇澤峰說，自己將與蔡坤叡搭檔，爭取嘉義市正、副議長。蘇澤峰指，據聞有某黨中央高層人士企圖惡意以不是他本人，而是同名同姓者的犯行，對他張冠李戴，而影響選舉，他不能接受與苟同。

蘇澤峰聲明表示，對於惡意傳聞不實指控企圖影響正副議長選舉的有心人士，如有影響他的名譽情事，會循法律途徑提告。（編輯：郭諭儒）1111223