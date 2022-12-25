高市議長之爭 無盟宣布推派人選角逐正副議長

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄市議長之爭，除了藍綠各推一組人馬角逐，無黨團結聯盟今天上午也發聲明表示，為使議事真正和諧、運作真正順暢，總召朱信強將攜手陳善慧參選議長與副議長。

無黨團結聯盟今天上午發聲明指出，曾俊傑昨天宣布退出國民黨團運作，接續退出國民黨籍，與民進黨合作參選副議長一事，無黨聯盟未接獲曾俊傑徵詢無黨聯盟，是否同意其加入無盟。

無黨團結聯盟表示，對媒體報章擅自發表言論屬於曾俊傑個人言行，與無黨團結聯盟無任何關係。無黨團結聯盟總召朱信強表示，為使議事真正和諧、運作真正順暢，他將攜手無盟陳善慧參選議長與副議長。

代表民進黨參選議長的康裕成今天上午接受媒體聯訪時說，祝福國民黨對手陸淑美選舉過程順利，但她對自己選情非常有信心，希望第一輪投票就可以過半。

曾俊傑今天上午接受媒體聯訪時說，是因為國民黨團長期分裂，「本來是會贏的一場選戰，因為提名過程不愉快，又不聽地方聲音，才造成這種情形」。被問到何時與綠營接觸，他說，過程很複雜，但現在已成定局，來不及了。

被問到昨天去民進黨團拜會，曾俊傑說，民進黨氣勢比較好，雖然關起門講話很難聽，但對外都團結一致，這是不同的黨性，自己是已無黨身分去拜票，尋求支持。至於是否獲無盟議員支持，曾俊傑說，是有人支持，他才會出來選。

無黨團結聯盟今天宣布將自行推派人選參選正副議長，但無盟議員李順進昨與曾俊傑、康裕成共同簽署，發表合作聲明支持康裕成擔任議長、曾俊傑擔任副議長。

國民黨今天上午在召開黨團會議後表示，經黨中央及黨團一致決議，維持由副議長陸淑美出馬角逐議長，副議長由陳美雅搭配參選。

國民黨高市黨部主委許福明說，團結一心才能維護黨的尊嚴及勝選，市黨部也強調所有的黨籍議員都要票票入匭，沒有依照黨的決議，將祭出最嚴厲黨紀處分。（編輯：黃世雅）1111225