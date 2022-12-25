雲林縣正副議長選舉 沈宗隆蔡咏鍀當選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）雲林縣正副議長選舉今天舉行，國民黨籍議長沈宗隆順利連任，副議長則是無黨籍的蔡咏鍀，雲林縣長張麗善到議會道賀，盼縣府與議會共同合作，為人民謀福祉。

雲林縣議會今天舉辦第20屆議員宣誓就職典禮，隨即進行正副議長改選，將採取記名投票。這屆民進黨11席、國民黨9席、民眾黨及台聯各1席、無黨籍21席。

雲林縣議會民進黨團指出，依據黨中央指示，要同進同出、落實「排黑條款」黨團決議正副議長選舉皆投自己，如果有違紀將送黨紀處分。

此次議長選舉，現任議長、國民黨籍的沈宗隆積極尋求連任，而民進黨籍議員未推出自己的議長人選，選情相對單純。沈宗隆獲得33票，票數過半，順利連任。

至於副議長選舉，蔡咏鍀挑戰競選連任的蘇俊豪，2人實力相當。最後蔡咏鍀拿到25票勝出。

正副議長選舉過程中，民進黨雲林縣議員曾博鴻跑票；對此曾博鴻表示，無法忍受民進黨成為一言堂，自己日前已經退出民進黨，堅持走自己的路。

民進黨雲林縣主委林金忠說，曾博鴻在投票前提出退出民進黨，黨部已經核定，其正副議長投票是否有違反黨紀仍待議。（編輯：黃世雅）1111225