劉育育就任苑裡鎮長 公私協力開創地方新政治

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣苑裡鎮長劉育育今天宣誓就職，從一個返鄉青年從事社區工作到入主鎮公所，她表示會特別重視公私協力，努力推動公所透明、公開與民眾參與，開創苑裡全新政治環境。

苑裡鎮長宣誓就職暨新舊任鎮長交接儀式，上午在苑裡鎮圖書館前廣場舉行，卸任鎮長劉秋東並未出席，由鎮公所主秘楊介德代表，將印信交接給新任鎮長劉育育。

劉育育致詞表示，宣誓就職後就是責任的開始，她將帶著年輕人的活力與想法，以及素人參政的正直與初衷，和鎮公所員工一起打拚，並向代表會、政治前輩、各領域賢達人士請益學習，建立友善溝通互動管道，希望不分派系，一起為苑裡共好而努力。

劉育育因投入苑裡反瘋車運動而返鄉，並促使她重新回到家鄉社區創辦在地團隊「掀海風」，深耕地方、培力青年。她說，未來4年，將努力推動鎮公所的透明、公開與民眾參與，尤其重視「公私協力」，攜手中央、縣政府或各團體單位、鄰里長，期盼實踐公民行動，「哪怕只有一點點，都已經走在我們想要的『新政治』的道道路上」。

劉育育說，她離開之後的掀海風團隊會持續扮演重要民間力量，持續扎根地方文化、教育等基礎工程；3名同樣是素人參政的民間夥伴將隨她進入鎮公所投身公共事務，這3人包括苑裡鎮咖啡店闆娘吳若安、返鄉青年陳藝欣以及清大兼任助理教授、心理學博士李易昆。

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此次地方公職選舉，苑裡一群政治素人期待扭轉苑裡成為全新的政治環境，組成「毋免拜託，作伙打拼」聯盟，推派劉育育參選鎮長，一舉擊敗爭取連任的政壇老將劉秋東。

劉育育告訴中央社記者，今天就任後，交接事務千頭萬緒，針對公所人事、財物清單、列管事項進度等，會儘速盤點、釐清問題，以穩定各項行政工作，至於地方上大大小小建設、各項公共議題，最重要是秉持初衷，做到公開透明、 讓公民有參與的機制。她強調自己是「免拜託」的鎮長，請人民免拜託，請大家給予監督，「正確的事情、為苑裡好的事情，咱作伙來做，讓苑裡更進步、更好」。（編輯：張銘坤）1111225