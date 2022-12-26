國軍首位女中將 陳育琳：發揮專業面對挑戰

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（中央社記者游凱翔台北26日電）國防部今天舉行將官晉任典禮，中華民國首位女性中將陳育琳表示，晉升是責任的加重，她會發揮自身專業能力，有信心面對各項挑戰。

前國防部政治作戰局長簡士偉中將10月1日屆齡退伍，由陸軍司令部政戰主任楊安中將接任，楊安的遺缺則由政戰局副局長陳育琳少將升任，並晉任中將，人事命令已在10月生效，陳育琳是國軍建軍以來首位女性中將。

陳育琳也在她的軍旅生涯中創下多次「第一」，包括國軍第一位外島部隊（馬防部）女性政戰主任、第一位軍團級（六軍團）女性政戰主任、第一位政戰學院女性院長、以及第一位政戰局女性副局長。

軍方人士指出，陳育琳心思細膩，工作表現備受上級肯定。例如在8月初中共對台軍演並實彈射擊東風系列彈道飛彈時，中共對台釋放多起假訊息，陳育琳當時協助簡士偉，除第一時間澄清各項錯假訊息外，更推動製作相關圖卡，讓一般民眾更能理解當下狀況。

有關義務役期可能變革，未來將由陸軍負責訓練一案，陳育琳受訪表示，陸軍持續精進規劃部隊訓練及官兵照顧，會用務實態度執行政策，陸軍有信心及能力維護國家安全，她也盼全民一心，共同保衛中華民國。

111年下半年晉任的馬祖防衛指揮部指揮官陳文星中將表示，他身為前線外島指揮官，會持續帶領防區官兵落實敵情掌握，戮力戰訓本務，做好突發狀況處置整備，展現捍衛北疆決心。

海洋監偵指揮部指揮官陳明峯少將指出，將持續強化戰訓本務、提升海軍堅實戰力；負責新式高教機換裝的空軍七聯隊聯隊長江元琦少將表示，未來在換訓過程中持續努力，維護台海空防安全。（編輯：郭無患）1111226