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護照申辦爆量 明年1月3日起核發天數延至6天

2022/12/27 12:29（12/27 12:43 更新）
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外交部領務局宣布，明年1月3日起製作核發護照天數延長至6天。圖為民眾在領務局等候辦理護照。（中央社檔案照片）
外交部領務局宣布，明年1月3日起製作核發護照天數延長至6天。圖為民眾在領務局等候辦理護照。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃雅詩台北27日電）因春節寒假搶辦護照人潮爆量，領務局今天宣布，從明年1月3日起，製作核發護照天數將從原本4天延長至6天，有急需者仍可另外繳費申請速件辦理。

領務局同時宣布推出更多緩解申辦人潮的措施，包括已向中央聯合辦公大樓南棟商借場地，未來書表審查與抽號服務台將從原本5個擴增為8個，收件櫃台將從原本15個擴增為20個。

外交部今天舉行例行記者會，領事事務局副局長陳尚友出席報告時表示，疫情解封後，民眾出國旅遊心切，申辦護照量屢創新高，領務局台北辦公室12月迄今已累計收件11萬件，相較今年1到8月收件量總計20萬件，增加極多。

為了緩解民眾久候之苦，陳尚友表示，外交部支援3000個座椅，將增設座位提供民眾休息，也增設流動廁所，方便民眾使用。

陳尚友表示，明年1月3日起，核發護照天數將從原本4天延長到6天，主要是因為護照申請量實在太大，已超過外交部領務人員負荷量，每天領務人員要加班2、3個小時，碰到週三延長收件時間到晚上8點，更常要加班到晚上11點。

陳尚友表示，考量勞工權益及相關法規，領務局必須將核發護照天數延長到6天，但這個效率在全世界仍是「前段班」，各國也都有因疫情延長護照核發天數的做法。

陳尚友舉例，美國將護照核發天數從4到6週延長到6到9週，與亞洲國家相比，韓國平均核發天數約7到10天，日本是6天到7天，領務局做出調整，希望將衝擊降低到最小，若民眾真有急需申辦護照，仍能繳交規費申請「速件處理」。

陳尚友重申，民眾假設沒有急著要出國，建議延後申辦護照或委託旅行社申辦，第一次申辦護照者可到全國各戶政事務所申辦，以節省大家等待的時間。（編輯：趙蔚蘭）1111227

#護照
#外交部
#領務局
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