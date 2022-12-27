國民黨花蓮縣黨部開鍘 5人開除黨籍1人待懲處

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（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）國民黨花蓮縣黨部今天召開考紀會，針對議長選舉6人跑票，委員無異議通過鄭寶秀、黃馨、張峻、周駿宥、程美蓮「開除黨籍」，謝國榮移至所屬黃復興黨部考紀會懲處。

花蓮縣議會共33席議員，這屆國民黨含報備參選（2人）共20人當選，無黨籍9席、民進黨3席及民眾黨1席。國民黨縣黨部開除5人，1人待懲處，議會中最大黨已拱手讓人；而在就職當天宣布退出國民黨的議長張峻，也預告成立「愛花蓮團結聯盟」。

國民黨花蓮縣黨部今天發布訊息表示，黨部上午召開考核紀律委員會，考紀委員全體（1人視訊）出席會議，會中針對本次議長選舉6名黨籍議員跑票，致使黨提名議長參選人落敗案研議懲處，所有考紀委員無異議一致通過鄭寶秀、黃馨、張峻、周駿宥、程美蓮「開除黨籍」處分。

另謝國榮因黨籍隸屬黃復興黨部，考紀會將違紀事實移請黃復興黨部，建議今天列席的黃榮華黨部主委盧新榮儘速召開所屬考紀會懲處。

縣黨部於考紀會發布聲明表示，張峻因2016年11月觸犯「貪污治罪條例」，司法目前一審宣判7年8個月在案，國民黨黨章從民國89年起就有「排黑條款」規定，張峻議長不符合提名資格，問題癥結純粹就是「司法」與「黨章」規定，並不是任何人打壓造成。藍綠政黨都強調排黑，張峻議長的案例，哪個政黨能提名？

而上屆國民黨議會黨團書記長謝國榮，逕自對外宣布正副議長的提名人選，嚴重違反黨的提名作業辦法。

縣黨部表示，12月25日議長選舉投票紀錄，因6名黨籍議員「跑票」，造成黨提名議長參選人吳東昇落敗，後果嚴重傷害黨的團結，破壞黨紀，影響府會未來4年運作至鉅，違紀情節重大，除謝國榮議員移交所屬黃復興黨部考紀會懲處外，其餘5名黨籍議員經考紀委員一致無異議通過「開除黨籍」。（編輯：郭諭儒）1111227