謝立功卸任民眾黨秘書長 3日交接周台竹

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（中央社記者陳俊華台北2日電）台灣民眾黨主席柯文哲連任黨主席，民眾黨第2任秘書長謝立功今天說，明天上午會與前台北市政府涉外事務總監周台竹交接秘書長職務，未來他將到智庫協助擬定國政白皮書。

民眾黨主席柯文哲卸任台北市長後，將成立「財團法人台北市台灣眾望關懷基金會」以社福暨弱勢關懷為宗旨；另外，也將成立「台灣新故鄉智庫協會」，由一群認同柯文哲理念的學者組成，提供國政相關建言。

謝立功下午接受中央社記者採訪證實，明天早上10時將與周台竹交接秘書長職務。至於個人動向，謝立功說，這次地方選舉，政策或許還不是最重要的，但2024年總統大選時，民眾就會關注國家政策白皮書。

謝立功說，接下來一年時間，他會到智庫與協會服務，希望2024年總統、立委選舉時，能更宏觀地提出適合台灣未來走向的政策，把中央選舉拉高到國政白皮書概念。

謝立功表示，接下來他會投入很多時間，提出讓大家耳目一新，有別於藍綠兩黨，更宏觀、更接地氣的國政白皮書，這將會是很大的工程。（編輯：林興盟）1120102