溫哥華留台校友會年度聚會 關注台海局勢

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（中央社記者程愛芬溫哥華3日專電）為凝聚加拿大留學台灣的校友，駐溫哥華辦事處日前舉辦留台校友會年終餐會，加拿大學者庫查斯基在會中分析台加關係，期盼新年度能看到加拿大政府擴大對台的支持力度。

「溫哥華留台校友會」的成員都是曾赴台進修的加拿大青年菁英，上週末約有20人出席餐會。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣對中央社表示：「這些年輕人來自各種不同領域，去台灣的學習動機也不同，有的專注於國際外交、有的鑽研科技經貿、有的是為了學習中文。年度餐會的用意是希望回到加拿大的他們，仍能保持對台灣的關注，他們越了解台灣動態，就越能成為加拿大支持台灣的力量。」

鑒於台灣在國際地緣政治版圖上扮演重要角色，這場餐會邀加拿大皇家大學客座教授、麥克唐納-勞裡埃研究所（Macdonald-Laurier Institute）資深研究員庫查斯基（Jeffrey Kucharski）演講。

去年8月曾訪台的庫查斯基以「在全球不確定性中的台加關係」（Canada-Taiwan Relations in the midst of global uncertainty）為題，論述台加可以在國際貿易、能源、環保及地緣政治等層面深化關係，且應有更高層的政府官員往來互動。

他說，加拿大公布的印太戰略多次提及台灣，是一個好的開端，過去渥太華對台灣的支持比較隱晦，新的年度希望渥太華展現更積極的作為。「加拿大如想在印太區域扮演更重要角色，就有必要支持台灣加入『跨太平洋夥伴全面進步協定』（CPTPP），透過和台灣增進貿易和投資，進而強化與友好國家夥伴結盟的能力。」

庫查斯基訪台期間正值美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，當時中國在台灣周圍進行軍事演習造成緊張局勢，他親眼見證台灣臨危不亂並展現民主成熟韌性。他說：「台灣與加拿大有共同的自由、法治和人權等民主價值，如果加拿大相信這些共同價值的重要性，就應更明確有力地支持台灣。」

巴拉圭駐溫哥華名譽領事、卡普蘭諾大學（Capilano University）教授畢雅巴（Luis Fernando Villalba）帶了兩名學生參與餐會。他認為台灣是加拿大拓展亞太經貿不可或缺的一環，樂見「台加投資促進及保障協議」（FIPA）談判開展，也期盼台灣加入CPTPP。

在會中，溫哥華留台校友會成員關注俄烏戰爭對台海局勢的影響，呼籲台灣政府繼續提供獎助學金，支持更多加拿大年輕人到台灣求學或進行研究。（編輯：馮昭）1120104

曾於2022年訪台的加拿大皇家大學客座教授庫查斯基（Jeffrey Kucharski）日前在溫哥華留台校友會年終餐會演講時說，加拿大政府過去對台灣的支持不夠，希望新年度有更積極正面的對台政策。（駐溫哥華辦事處提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 112年1月4日