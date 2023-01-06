賴清德赴朝天宮法會祈福 與青農座談說明4大福利

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副總統賴清德（右2）6日前往參加雲林北港朝天宮舉辦的「悲心廣行水陸大法會」，為國祈福，朝天宮董事長蔡咏鍀（右3）並致贈朝天宮開山祖師樹璧和尚的缽體復刻版。中央社記者姜宜菁攝 112年1月6日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）副總統賴清德今天參加雲林縣北港朝天宮「悲心廣行水陸大法會」，為國家祈福，並到潮農天團農場參觀，肯定青農的努力，並提到政府推動農民4大福利措施，讓農民安心從農。

雲林縣北港朝天宮去年12月25日起展開為期14天、來自全國近千尊神明參與法會，為蒼生消災除疫，賴副總統今天到場祈福。

賴副總統致詞時表示，大家有慈悲的心，一起做善事，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始時，除了靠政府提出政策，與民間力量結合，特別是請醫護人員站在第一線，北港朝天宮也連續3年發起「悲心廣行水陸大法會」，在眾人助念下疫情遠離台灣、全世界。

朝天宮董事長蔡咏鍀贈送北港朝天宮開山祖師樹璧和尚的復刻版缽，期盼總統蔡英文、賴副總統和文武百官讓全台人民衣食無缺。

賴副總統隨後到元長鄉潮農天團農場參觀，說明政府推動農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險、農民退休儲金等4大福利措施，讓農民安心從農。

賴副總統並與青農們座談，了解產業是否有受到疫情衝擊或是氣候變遷的影響面，青農徐崇評講解田間耕種到未來展望。

賴副總統說，在台灣從事農業相當不易，因為土地面積不大、勞役成本貴，感佩青年選擇農業成為志業，耕種時兼顧到非核家園、永續經營和節能減碳，相當不容易，需要方法和勇氣。

賴副總統提到，疫情過後，全國產業鏈重組，加上中美貿易戰、俄烏戰爭，大家除了想要一個安全的產業鏈外，也需要穩固的糧食安全生產。

賴副總統指出，台灣是個島嶼，糧食自產自足非常重要，可是目前自給率仍不夠，未來糧食安全是非常重要的議題，而雲林是台灣的糧倉，青農願意返鄉耕種，不只是個人的溫飽，還牽涉到國家安全。（編輯：謝雅竹）1120106