更多編輯台推薦新聞：
健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市立委補選吳怡農王鴻薇爭鋒 中選會即時開票這裡看
首頁 / 政治

方仰寧自請處分傳調警政委員 警政署：高階人事仍在調整

2023/1/8 15:36（1/8 15:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市警察局長方仰寧。（中央社檔案照片）
台南市警察局長方仰寧。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北8日電）媒體報導，台南市警察局長方仰寧自請處分將調警政委員，另台北巿警察局長楊源明則升任警大校長。警政署官員今天未證實，僅說高階警官人事調整涉及層面廣，仍在進行中。

由於警界多名高階警官即將退休，且近來警紀案和槍擊案頻傳，加上內閣傳將改組，這波警界人事調整受各界關注。

根據上報報導，台南市警局前秘書室主任莊武能涉恐嚇取財案，方仰寧自請處分，將轉調警政署警政委員，其遺缺由警政委員廖宗山接任；另，前中央警察大學校長陳檡文涉警紀案、申請提前退休，將由台北巿警察局長楊源明升任；警政署督察室主任張榮興可望接任台北市警察局長，警專校長則由警政委員詹永茂擔任。

由於桃園市警察局長許錫榮申請提早退休。報導內容也指出，因桃園市剛發生「黑人家族」老大郭信一遭當街射殺槍擊案，將由彰化縣警察局長吳坤旭接任、承擔破案重任。另包括新北市、台中市、新竹縣等警察局長也都有異動，預計最快13日發布、16日報到。

警政署官員今天告訴中央社記者，因高階警官人事調整涉及層面廣且繁雜，相關調整作業仍在進行中，包括學經歷、專業能力和德性操守等都是多方面考量條件，確定後再對外公布。（編輯：李亨山）1120108

#方仰寧
#警政署
#楊源明
延伸閱讀
台南警官莊武能涉恐嚇 方仰寧：坦然面對上級處分竹縣警局長：莊武能坦承傳恐嚇簡訊 辦案站得住腳陳宗彥：高階警官16日有異動 方仰寧會被徹底討論
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族