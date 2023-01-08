方仰寧自請處分傳調警政委員 警政署：高階人事仍在調整

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）媒體報導，台南市警察局長方仰寧自請處分將調警政委員，另台北巿警察局長楊源明則升任警大校長。警政署官員今天未證實，僅說高階警官人事調整涉及層面廣，仍在進行中。

由於警界多名高階警官即將退休，且近來警紀案和槍擊案頻傳，加上內閣傳將改組，這波警界人事調整受各界關注。

根據上報報導，台南市警局前秘書室主任莊武能涉恐嚇取財案，方仰寧自請處分，將轉調警政署警政委員，其遺缺由警政委員廖宗山接任；另，前中央警察大學校長陳檡文涉警紀案、申請提前退休，將由台北巿警察局長楊源明升任；警政署督察室主任張榮興可望接任台北市警察局長，警專校長則由警政委員詹永茂擔任。

由於桃園市警察局長許錫榮申請提早退休。報導內容也指出，因桃園市剛發生「黑人家族」老大郭信一遭當街射殺槍擊案，將由彰化縣警察局長吳坤旭接任、承擔破案重任。另包括新北市、台中市、新竹縣等警察局長也都有異動，預計最快13日發布、16日報到。

警政署官員今天告訴中央社記者，因高階警官人事調整涉及層面廣且繁雜，相關調整作業仍在進行中，包括學經歷、專業能力和德性操守等都是多方面考量條件，確定後再對外公布。（編輯：李亨山）1120108