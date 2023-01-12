柯建銘：總預算案通過後 盼協商是否續處理發現金案

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（中央社記者王揚宇台北12日電）行政院會今天通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，將送立法院審議。民進黨團總召柯建銘說，希望13日總預算通過，屆時將請立法院長游錫堃召集協商，討論是否延會或臨時會處理。

行政院會今天通過國發會擬具的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案，規劃以新台幣3800億元，用於普發現金、挹注健保基金等9類範圍；草案將送立院審議。行政院長蘇貞昌指示，包括執行全民普發6000元相關作業，應該進行先期規劃與系統設計，等預算一通過就可以盡速發放。

立法院這會期延會至13日，目前還有幾項重大法案尚未三讀修正通過，中華民國112年度中央政府總預算案也還沒三讀通過。

這次總預算協商，共有4780多項預算提案，經朝野黨團多次協商，僅剩120案保留；不過，民進黨團與國民黨團11日針對菸害防制法等議題進行攻防，國民黨立法院黨團表示，暫時不簽署總預算協商結論。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天接受媒體聯訪表示，如果國民黨團不簽協商結論，可能就要逐案表決，會拖延議事進行；他說，每年總預算的朝野協商，到最後一定有很多插曲，國民黨會設計很多障礙，「讓你在協商中間非常痛苦」，但總預算最後還是一定要通過。

柯建銘說，協商過程中的一些攻防都是必要之惡，待國民黨開完黨團會議後再來跟他們協商，大家好好溝通。

至於特別條例要怎麼處理、是否涉及臨時會或再延會，柯建銘說，都可以談，他主張立法院會13日通過總預算後，請游錫堃馬上召集朝野協商，討論是否要延會或開臨時會，大家一起面對。

媒體追問，國民黨團總召曾銘宗說就算道歉都覺得太廉價，而且民進黨面子、裡子都要。

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柯建銘表示，民進黨沒有面子、裡子都要，對他個人來說，總預算、重大法案全部通過，這是大家共同的成績，在此關鍵時刻，爭任何面子、裡子都不重要，「我會好好溝通」。

對於農曆春節前是否可能發現金，柯建銘說，過年前發現金絕對是緣木求魚，未來程序會怎麼走，這關係到法案怎麼過，一切就按照程序處理，能夠快就盡量快，去假設任何時間都不對，因為立法院的變數太多。（編輯：翟思嘉）1120112