台日海洋對話合作處理海廢物 沖之鳥爭議未達共識

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（中央社記者黃雅詩台北13日電）第5屆「台日海洋事務合作對話」今天在東京舉行，外交部表示，為有效處理海洋廢棄物議題，會中簽署「台日海洋廢棄物應處合作備忘錄」，將共同推動海洋廢棄物調查及清理技術的交流合作。

外交部晚間發布新聞稿表示，第5屆「台日海洋事務合作對話會議」，台方由台灣日本關係協會、外交部、國家科學及技術委員會、海洋委員會、海洋委員會海巡署、海洋委員會海保署、國家海洋研究院及行政院農業委員會漁業署等機關派員組團與會，日方由日本台灣交流協會、外務省、海上保安廳、水產廳、文部科學省及環境省等機關人員出席。

外交部表示，本次會議台日雙方就海洋環境合作、海上安全合作、海洋科學合作、漁業領域合作等共同關切事項坦誠交換意見，雙方都認同今後持續對話至為重要。

外交部表示，在「沖之鳥」議題方面，雖然尚未達成共識，但雙方同意就漁船在該海域作業問題持續對話溝通，以期台日間之漁業合作關係能進一步發展。

「沖之鳥」位在日本南方，日本視為島嶼，以此劃定專屬經濟區，台灣則視為公海，2016年台灣漁船行經「沖之鳥」海域，曾遭日方公務船扣押，引起軒然大波，海巡署、農委會當時曾出動巡邏艇護漁。

外交部表示，雙方另同意，第6屆「台日海洋事務合作對話會議」將於明年擇期在台北召開。（編輯：林克倫）1120113