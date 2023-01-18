張善政研究案6報告涉抄襲 農委會認定違反契約規範將求償

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

針對桃園市長張善政（圖）的研究案爭議，農委會18日公布專案小組認定6篇子報告違反契約規定，農委會副主會陳駿季表示，「通俗用語就是抄襲」。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔、吳家豪台北18日電）桃園市長張善政96到98年主持執行農委會研究計畫涉及侵權，農委會今天公布專案小組認定6篇子報告違反契約規定，農委會副主會陳駿季表示，「通俗用語就是抄襲」，將向宏碁公司追償計畫經費。

農委會今天發布新聞稿指出，宏碁公司執行農委會96至98年「農業電子化發展策略分析與規劃」，張善政任職宏碁公司期間擔任此計畫主持人，所提出的報告疑涉侵權，農委會邀集專家組成專案小組討論後認定，這3年度計畫計6篇子報告有違反契約規定情事。

農委會副主委陳駿季接受媒體電話聯訪時說明，宏碁公司執行3年計畫的內容，每個年度都有六個主要工作項目，有涉及侵權疑義都落在第一大項「協助國內農業資訊化發展規劃」項下的子計畫，96年度裡7篇有4篇涉及實質近似，97年度11篇裡有1篇、98年度3篇裡有1篇。

他並說，農委會正在精算相關費用，會根據這6篇子報告占所有各年度工作規劃、或計畫書所訂的費用等依據的比重，計算出來後，將儘速向宏碁公司求償。

他補充，以上求償是根據契約第10條第3款「乙方交付之報告及研發成果內容不得有抄襲、剽竊、或侵害他人營業秘密、智慧財產權及其他權利之情事」進行，只有民事求償，沒有涉及刑事。

他並說，另外一部分，相關計畫主持人違約部分，可視情節輕重停權3年，即不能參與農委會委辦計畫或獲得計畫補助，這部分年後開專案會議進行討論，不在這次專案小組認定的工作範圍內。

他重申，這是農委會首次因為研究報告內容未依照格式、規範撰寫而涉侵權疑義的案例，外界去年10月提出質疑，農委會進行檢視，有給宏碁公司說明機會，但顯然沒法解釋疑慮，才會進入複審，成立專案小組檢視。

他進一步說明，由於委辦計畫有很多項目、報告，農委會處理時採嚴謹態度，除已有明確全文系統性比對，更重要的是還找出原始文獻，確認從另一篇報告擷取，有找到真正文獻確認。

陳駿季也說，宏碁公司是有其貢獻的，但是回到合約規範來說，部分研究報告已達到委員檢視認定的實質近似，通俗用語就是抄襲，農委會會重新修正相關規定，讓未來接受補助、委託研究計畫的單位，有自我檢核機制，免得一時疏漏，再發生這種情況。

宏碁表示，尚未收到農委會公文，待收到後將再行研議。（編輯：陳清芳）1120118