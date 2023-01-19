國民黨指拖延普發現金 柯建銘：勿抹黑不負責任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、王揚宇台北19日電）國民黨團總召曾銘宗今天表示，如果民進黨同意普發現金新台幣1萬元，隨時可簽字讓全民共享特別條例草案三讀通過。民進黨團總召柯建銘則說，大家不要爭功諉過、見縫插針，什麼時候發，都有一定的法律要件。

柯建銘強調，特別條例三讀通過後，行政院才能把特別預算送來立法院審議，行政院長也要到立法院備詢，不是每天喊就會發。國民黨一直操作過年前發現金，這是不負責任的話。

立法院經濟等5委員會聯席會議昨天併案審查攸關全民發現金的稅收超徵全民共享法案，朝野未達共識，條文全部保留送黨團協商。柯建銘指出，條文全數保留出委員會，進入冷凍期1個月，依程序最快要到4月才能發放。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維、首席副書記長謝衣鳯，以及立委賴士葆、費鴻泰等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會。

曾銘宗指出，民進黨抹黑普發現金延遲是國民黨故意拖延，就時程來看，國民黨早在去年2月就提出應還稅於民，但蔡政府直到去年12月才拍板，而國民黨團則在今年1月9日就將普發現金的特別條例草案送交立院議事處，行政院遲至12日才將版本送交立法院，內容還包山包海、空白授權。

曾銘宗表示，國民黨力主全民共享特別條例應該要單純化，趕快普發現金給民眾。本來希望年前可以發現金，但卻被民進黨、蔡政府耽擱。如果民進黨願意同意普發現金從6000元增為1萬元，國民黨團隨時可以簽署協商結論，盡速三讀特別條例，趕快發現金。

國民黨立委賴士葆說，只要民進黨同意普發1萬元，國民黨團可以馬上簽署協商結論，就算是春節期間，國民黨團也願意來開會讓特別條例草案通過，且普發現金1萬元的財源也不是問題，不用舉債，所以阻擋特別條例草案通過、延宕普發現金的不是國民黨團，而是民進黨團配合行政院長蘇貞昌演的一齣戲。

柯建銘在議場前接受媒體聯訪表示，朝野黨團原先協商決定延會至13日，但國民黨後來用全民共享特別條例草案綁總預算，因為他們知道，總預算通過後內閣會改組，因此「增加你的難度」，做政治操作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

關於發現金議題，柯建銘重申，大家不要爭功諉過、見縫插針，而且什麼時候發，都有一定的法律要件，包括特別條例三讀通過後，行政院才能把特別預算送來立法院審議，行政院長也要到立法院備詢，不是每天喊就會發。

柯建銘說，國民黨一直操作這個題目，說要過年前發現金是不負責任的話，因為這都有相關程序，希望立委要有責任感，不要讓民眾有誤解的可能性。國民黨一直抹黑執政黨，奉勸國民黨適可而止，否則最後會反彈到自己身上，自食惡果。（編輯：林淑媛）1120119