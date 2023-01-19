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德國在台協會賀歲短片 曝駐台官員以為是慶祝野兔年[影]

2023/1/19 20:18（1/19 20:47 更新）
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（中央社記者黃雅詩台北19日電）農曆兔年即將到來，台灣民眾提到兔子多半會想到毛絨可愛的寵物兔，不過，對多數德國駐台官員來說，兔年讓他們聯想到的是體型較大的「野兔」。

德國在台協會今天在官方臉書貼出賀歲短片，透露把生肖翻譯成德文，其實是頗為傷腦筋的工作，因為像兔子就有野兔、家兔之分。為此影片還對德國駐台官員做了小民調，多數人都認為兔年指的是「野兔」。

德國在台協會表示，將農曆年生肖翻譯成德文時，常常感到很困惑，例如雞與牛在德文中，公雞母雞和公牛母牛都是不同單字，羊有分山羊和綿羊，兔子則分為體型較大、無法飼養的野兔（hare，德文Hase），以及體型較小、可當寵物的家兔（rabbit，德文Kaninchen）。

德國在台協會在影片中做了小民調，詢問德國外派台灣的各單位人員，兔年應翻譯成「家兔年」還是「野兔年」，結果包括德國在台協會處長許佑格（Jorg Polster）、德國經濟辦事處處長林百科（Axel Limberg）、台北德國學術交流資訊中心主任金郁夫（Josef Goldberger）等7人都認為應該是指野兔。

投票給「家兔」的僅有兩人，包括德國在台協會政治主任何峰（Andreas Hofem），以及德國外資與投資處台灣處長賀軒（Alexander Hirschle）。

影片最後未提供正確解答，不過，立刻有熱心網友到底下留言告知，兔年一般的英文翻譯是用Rabbit，因此指的應是「家兔」，不是多數德國駐台官員想像的「野兔」。（編輯：謝佳珍）1120119

#德國
#德國在台協會
#德文
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