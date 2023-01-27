禁客運駕駛滑手機 立委提案最重可廢止營業執照

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為保障客運乘客安全，國民黨立委傅崐萁提案修法，增訂客運駕駛於載客時使用手機、平板通話、追劇的罰蓻，最重可廢止業者的營業執照及吊銷全部營業車輛牌照，以達嚇阻效果。中央社記者王承中攝 112年1月27日

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（中央社記者王承中台北27日電）為保障客運乘客安全，國民黨立委傅崐萁提案修正道路交通管理處罰條例部分條文，增訂客運駕駛於載客時使用手機、平板通話、追劇的罰則，按其情節輕重，最重可廢止業者的營業執照及吊銷全部營業車輛牌照。

傅崐萁表示，近年客運駕駛於載客時使用手機、平板案例頻傳，恐使乘客生命安全受到影響。經查警政署有關職業駕駛使用手持行動電話、電腦或其他相類功能裝置，而發生道路交通事故統計，近5年共92件，受傷人數共118人，更造成2人死亡。

傅崐萁指出，由於現行法規中沒有對於職業駕駛人與運輸業者有特別的規範，為保障民眾搭乘時的生命安全，使運輸業者與駕駛人更為重視相關道安，他已提出「道路交通管理處罰條例第31條之1」條文修正草案。

傅崐萁表示，現行法規僅規定汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全的行為者，可處新台幣3000元罰鍰。

傅崐萁指出，為達到嚇阻的效果，他提案增訂，客運業職業汽車駕駛人於載客時有使用手機、平板等情形者，吊扣其駕駛執照；如果因此致人重傷或死亡者，則吊銷駕駛執照，並處駕駛人所屬業者9000元以上9萬元以下罰鍰。且可按其情節輕重，吊扣違規營業車輛牌照1至3個月，或定期停止其營業之一部或全部，或廢止其汽車運輸業營業執照及吊銷全部營業車輛牌照。

另外，傅崐萁表示，近年交通事故中惡意逼車情況層出不窮，根據警政署統計「舉發違反道路交通管理事件」，有關「惡意逼車」態樣，自民國103年起至108年共累計有4180件，有年年增加的趨勢，顯見現行罰則過輕，不足以遏止相關情事發生。

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他表示，現行針對惡意逼車僅處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，但日本最新修法規定，惡意逼車造成危險，最高可處5年以下有期徒刑或100萬日圓（約新台幣27萬元）以下罰金，如果造成死亡事故，最高可處20年有期徒刑。

傅崐萁指出，他提案提高惡意逼車的罰鍰至1萬5000元以上9萬元以下，如果因惡意逼車肇事而致人重傷或死亡，可處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並依法應負刑事責任者，加重其刑1/2。（編輯：趙蔚蘭）1120127