更多編輯台推薦新聞：
春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景
生活

春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

重回法曹 尤美女掌全律會誓言打擊假律師

2023/1/28 09:45（1/28 09:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
從婦運健將到「同運女神」，前立委尤美女現在成為全國律師聯合會掌舵手。尤美女說，「律師不是壞鄰居，而是你最好的朋友」，而當社會出現不少假律師，全律會將藉由設立檢舉專線等方式全力打假，維護民眾權益。（尤美女提供）中央社記者王揚宇傳真 112年1月28日
從婦運健將到「同運女神」，前立委尤美女現在成為全國律師聯合會掌舵手。尤美女說，「律師不是壞鄰居，而是你最好的朋友」，而當社會出現不少假律師，全律會將藉由設立檢舉專線等方式全力打假，維護民眾權益。（尤美女提供）中央社記者王揚宇傳真 112年1月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北28日電）從婦運健將到「同運女神」，前立委尤美女現在成為全律會掌舵手。她說，律師會成為你最好的好朋友，不是只有打官司而已，而當社會出現不少假律師，全律會將藉由設立檢舉專線等方式全力打假，維護民眾權益。

投入婦運超過40年的尤美女，過去在執業律師階段，推動多項婦權法案，而她從2012年起擔任2屆民進黨不分區立委，關注婚姻平權等法案；立委卸任後，尤美女重回最熟悉的領域，並於去年12月當選全國律師聯合會第2屆理事長。

尤美女今年1月1日走馬上任全律會理事長，她接受中央社記者專訪，談起對於律師的想像，認為「律師不是壞鄰居，而是你最好的朋友」，而且不是只有訴訟才要找律師，打官司其實是下下策，若能在源頭處理好，例如要簽約、投資、置產、創業、老年規劃等，有律師幫忙瞻前顧後、提供專業意見，就能減少很多未來的風險。

然而，不少律師談到，市場上充斥許多假律師利用資訊不對稱，打著「比律師更專業」的口號招攬生意，或是與不肖律師合作騙取民眾信任，要不然就是仿法扶或司改會的名稱，創立以假亂真的協會勾引當事人上門，這不僅讓需要法律協助的民眾無法花錢消災，反而惹禍上身，其中又以民事案件為大宗。

尤美女坦言，假律師問題確實很嚴重，因此擔任全律會理事長的重要工作之一，就是要致力打擊假律師。

她說，假律師常在當事人心裡最脆弱、無法判斷時招攬生意，但他們並沒像合法律師一樣受到完整的法學訓練，且受律師倫理規範，或許假律師處理了表面問題，但卻把簡單的案子辦到開花，產生更大的窟窿，嚴重損及當事人權益，就算後續由律師接手，也很難收拾爛攤子。

尤美女指出，民眾要辨別真假律師有幾個方法，其中包括可以上法務部律師查詢系統查詢，全律會也會設立簡單易記的檢舉專線，未來也會設計APP，讓大家一起打擊、檢舉這樣的詐騙行為；此外，全律會也會藉由官網等平台宣導，呼籲民眾勿信來路不明的假律師。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，尤美女在這2年任期中，期盼能強化律師傳統執業領域，也要提升律師的非訟領域專業，進而提供企業協助，使各產業都能藉由律師的法律專業而更茁壯。而她自己長年參與NGO團體，知道NGO其實非常需要律師，但卻不知道怎麼找、管道不暢通。

尤美女說，從公益的角度來看，她希望擴大民間團體與律師界的媒合，也要與異業交流，這不僅能讓律師學習不同專業，也能協助民間團體，同時拓展人脈，創造多贏。1120128

#尤美女
#全律會
#法務部
尤美女
立委提修法 律師得與委任人約定後酬律師公益時數惹議 全律會將辦公聽會廣徵意見
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族