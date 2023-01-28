重回法曹 尤美女掌全律會誓言打擊假律師

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從婦運健將到「同運女神」，前立委尤美女現在成為全國律師聯合會掌舵手。尤美女說，「律師不是壞鄰居，而是你最好的朋友」，而當社會出現不少假律師，全律會將藉由設立檢舉專線等方式全力打假，維護民眾權益。（尤美女提供）中央社記者王揚宇傳真 112年1月28日

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（中央社記者王揚宇台北28日電）從婦運健將到「同運女神」，前立委尤美女現在成為全律會掌舵手。她說，律師會成為你最好的好朋友，不是只有打官司而已，而當社會出現不少假律師，全律會將藉由設立檢舉專線等方式全力打假，維護民眾權益。

投入婦運超過40年的尤美女，過去在執業律師階段，推動多項婦權法案，而她從2012年起擔任2屆民進黨不分區立委，關注婚姻平權等法案；立委卸任後，尤美女重回最熟悉的領域，並於去年12月當選全國律師聯合會第2屆理事長。

尤美女今年1月1日走馬上任全律會理事長，她接受中央社記者專訪，談起對於律師的想像，認為「律師不是壞鄰居，而是你最好的朋友」，而且不是只有訴訟才要找律師，打官司其實是下下策，若能在源頭處理好，例如要簽約、投資、置產、創業、老年規劃等，有律師幫忙瞻前顧後、提供專業意見，就能減少很多未來的風險。

然而，不少律師談到，市場上充斥許多假律師利用資訊不對稱，打著「比律師更專業」的口號招攬生意，或是與不肖律師合作騙取民眾信任，要不然就是仿法扶或司改會的名稱，創立以假亂真的協會勾引當事人上門，這不僅讓需要法律協助的民眾無法花錢消災，反而惹禍上身，其中又以民事案件為大宗。

尤美女坦言，假律師問題確實很嚴重，因此擔任全律會理事長的重要工作之一，就是要致力打擊假律師。

她說，假律師常在當事人心裡最脆弱、無法判斷時招攬生意，但他們並沒像合法律師一樣受到完整的法學訓練，且受律師倫理規範，或許假律師處理了表面問題，但卻把簡單的案子辦到開花，產生更大的窟窿，嚴重損及當事人權益，就算後續由律師接手，也很難收拾爛攤子。

尤美女指出，民眾要辨別真假律師有幾個方法，其中包括可以上法務部律師查詢系統查詢，全律會也會設立簡單易記的檢舉專線，未來也會設計APP，讓大家一起打擊、檢舉這樣的詐騙行為；此外，全律會也會藉由官網等平台宣導，呼籲民眾勿信來路不明的假律師。

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另外，尤美女在這2年任期中，期盼能強化律師傳統執業領域，也要提升律師的非訟領域專業，進而提供企業協助，使各產業都能藉由律師的法律專業而更茁壯。而她自己長年參與NGO團體，知道NGO其實非常需要律師，但卻不知道怎麼找、管道不暢通。

尤美女說，從公益的角度來看，她希望擴大民間團體與律師界的媒合，也要與異業交流，這不僅能讓律師學習不同專業，也能協助民間團體，同時拓展人脈，創造多贏。1120128