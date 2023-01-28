羅致政掌民進黨政策會 謝佩芬升任國際部主任

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立委羅致政（左）將擔任民進黨政策會執行長，國際部主任則由謝佩芬（右）升任。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍台北28日電）民進黨中央新人事布局逐漸底定，黨內人士今天說，民進黨立委、國際部主任羅致政將擔任政策會執行長，未來政見、政綱擬定，政策會是重要樞紐，任務繁重；民進黨國際部主任則由副主任、「哈佛女孩」謝佩芬升任。

民進黨一級主管將於2月1日正式上任，農曆年期間，黨務人事陸續敲定。

黨內人士今天指出，羅致政將擔任政策會執行長，借重他在政策方面的長才，政策會以及新境界智庫是民進黨草擬未來政見、政綱、長期發展方針的重要樞紐，政策會執行長工作繁重、任務鉅大，由羅致政領軍。

羅致政是美國加州大學洛杉磯分校政治學碩士、博士，曾任東吳大學政治學系副教授、系主任，學者從政的他，擔任過民進黨發言人、新北市黨部主委、民進黨國際事務部主任、第9屆與第10屆立委任內長期在外交國防委員會耕耘，是民進黨內重量級外交專業立委。

黨內人士說，兼職主管不受黨工服務辦法規定，所以不用受參選公職1年前辭職的規定拘束。

民進黨國際部副主任謝佩芬則升任國際部主任，謝佩芬是台灣大學法學政治雙學士，哈佛大學法學公共政策雙碩士。2020年立委大選，她以「哈佛女孩」奇兵之姿參選台北市大安區立委。

黨內人士表示，羅致政一直希望由年輕人接手國際部主任，未來這一年，在國際對外關係上非常重要，一定會有很多外媒、外賓，黨主席是否出訪還不確定，但國際部的角色比過去重要許多。

黨內人士說，面臨2024年總統、立委大選，政策會執行長與國際部主任這兩個職務都相當重要，因此黨中央做這樣的人事布局。（編輯：郭無患）1120128