曹興誠：已陸續捐錢 盼加強台灣心理認知輿論防衛力

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（中央社記者張建中新竹1日電）聯電前董事長曹興誠去年8月宣布捐出新台幣30億元，加強國防。他今天發文表示，已陸續捐錢，捐出的錢是希望加強台灣在心理、認知、輿論等方面的防衛力量。

曹興誠今天發表一篇題為「錢捐了沒？」的文章，對於是否兌現捐錢加強國防的承諾提出說明。曹興誠說，他不是公務員，也不會去競選公職，沒必要告訴任何人他有多少錢。不過，他創立過不少重要的高科技公司，是否有能力捐出30億元，不要太小看他。

曹興誠表示，他已陸陸續續捐錢出去，近幾天就要匯出2000多萬元。他並不是把錢捐給國防部，因為國防部有很多預算，不需要他捐錢。

他說，台灣國防在武器裝備部分固然需要加強，但最弱的部分是心防。現在不少人缺乏敵我意識，心防如果不加強，武器再多、再精良也沒用，所以捐出的錢是想加強台灣在心理、認知、輿論等方面的防衛力量。

至於他捐助了哪些人，曹興誠表示，不能對外透露，因為打認知戰，保密很重要。基本上他會看捐助對象在抗共保台上，是否已做了努力，如黑熊學院已經努力一陣子，增加民間防護能力，符合保台原則，所以給予協助。

曹興誠說，錢是他自己辛苦賺來的，希望能用在刀口上，發揮效用。他無意做慈善事業，會監督用途，隨時調整捐助幅度。

曹興誠強調，他30幾歲就已經出名了，還上了時代雜誌（Time Magazine），不須藉著捐錢打知名度。此外，他不管去任何場合演講或談話，從不收取任何費用；因為他把這些演講都當成公益活動和付出。（編輯：楊凱翔）1120201