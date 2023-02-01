朱立倫稱新內閣是過客心態 期許執政黨能好好打拚

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）行政院長陳建仁昨天上任，國民黨主席朱立倫今天說，新內閣讓大家明顯感受到是過客心態、過渡內閣；期許民進黨，做一天的執政黨，就好好認真為人民打拚、解決問題，而不是只是解決民進黨內的問題。

陳建仁昨天上任，新內閣正式上路，朱立倫今天下午在國民黨中常會上表示，新內閣應展現出新的氣象，給民眾願景，但他必須要說，大家明顯感受到的是一個過客心態、過渡內閣、陳建仁連中研院特聘研究員都不肯放棄，還要用借調方式，加上太多閣員是過客心態，這要如何面對當前所碰到的挑戰。

朱立倫指出，去年是少子化嚴重的一年，這會引發未來經濟、社會、教育等層面問題，去年台電、中油虧損都是空前的，勞動基金虧損新台幣3670多億元，台電虧損則高達2600多億，中油也虧掉2100多億，光這3項虧損，平均每名國民要承擔3萬6000多元，這是最嚴重虧損，但政府沒有好好思考怎麼解決問題。

朱立倫說，台灣中小企業、民間店家3年來因疫情遭受損失，更是不計其數，後疫情時代怎麼面對經濟挑戰，現在的財經內閣完全不像是能面對、接受挑戰，提出解決問題，像是過渡內閣、過客心態。

朱立倫表示，能源政策不斷錯誤，不斷引發中油、台電問題，將來問題更嚴重，今年預估虧損數字遠超過去年，勞保再虧損下去，每名勞工最擔心的，若勞保破產怎麼辦，這都是社會要面對的挑戰，何況在民進黨執政下，造成國家安全、兩岸危機、民眾面對戰爭恐懼與安全威脅，都看不到民進黨有任何解決問題的方法與決心。

朱立倫說，新年要給新內閣一些期許，也拜託民進黨政府，做一天執政黨，就好好認真為台灣人民打拚，解決人民的問題，而不是解決民進黨的問題，也不是解決民進黨派系鬥爭、派系權力平衡的問題。

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此外，中常會中通過主席提議人事案，為因應黨務工作需要，考核紀律委員會主任委員李貴敏調任義務副秘書長，遺缺由前新北市法制局長黃怡騰接任；革命實踐研究院院長林奕華請辭，遺缺由前新北市文化局長林寬裕接任。

文傳會副主委林家興表示，由於李貴敏轉任義務副秘書長，以及要忙於立法院事務，因此另外邀請有黨務及法律專長的黃怡騰來出任。（編輯：蘇志宗）1120201