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邱莉莉林志展涉賄選案 民進黨中執會建議停權送中評會

2023/2/1 15:56（2/1 16:26 更新）
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台南市議長邱莉莉（左）及副議長林志展（右）涉及賄選案。（左圖中央社檔案照片、右圖取自台南市政府網頁tainan.gov.tw）
台南市議長邱莉莉（左）及副議長林志展（右）涉及賄選案。（左圖中央社檔案照片、右圖取自台南市政府網頁tainan.gov.tw）
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（中央社記者葉素萍台北1日電）台南市議長邱莉莉及副議長林志展涉及賄選案，民進黨中常委林俊憲說，中執會今天建請將正副議長都停權移送中評會，靜待司法調查，如果司法判決沒有問題，就恢復權利。民進黨中評會主委賴瑞隆說，中評會預計下週開會。

台南市正副議長選舉賄選案，雖然涉案的台南市議長邱莉莉及副議長林志展先前已表示，在調查結果出爐前，他們已向黨中央自請停止黨權。不過，民進黨主席賴清德今天在上任黨主席後首次主持的中執會，立即處理台南市正副議長選舉爭議案。

民進黨中執會決定，為維護黨聲譽、符合人民對黨的期待，會中同意移送中評會調查，並建議中評會予以停權處分，待司法調查結果後，再行處置。

林俊憲在中執會後受訪表示，中執會建請正副議長都停權移送中評會，靜待司法調查，如果司法判決沒有問題，當然是恢復他們的權利，如果一審有問題，黨中央可能會做進一步處理。

林俊憲說，民進黨這段期間以來，聽到社會對此事都希望黨能夠更明快處理，所以賴清德主持的第一次中執會，馬上就做處置，也無條件通過。

林俊憲表示，賴清德裁定，因為當事人有發表3點聲明，一併列為會議紀錄；媒體詢問停權多久，林俊憲說，到一審司法判決出來。

林俊憲說，民進黨的處理已經比法律規定還要嚴格，司法還沒有判決出來以前，民進黨認為這是爭議事項，已經影響黨的形象，現在就立即處理；雖然兩位當事人有自請停權，但民進黨並沒有自請停權的相關規定，黨中央今天是正式做程序上的處理。

賴瑞隆受訪表示，中執會通過把邱莉莉、林志展移送中評會調查，建議停權，中評會將盡快開會，做出相關處分，依程序也會邀請邱莉莉、林志展說明。

賴瑞隆說，賴清德與中執委意志清楚，希望司法是最後底線、也是最低標準，黨紀應該高於司法、高於人民期待，預計下週召開中評會、盡速做決定。（編輯：謝佳珍）1120201

#林俊憲
#邱莉莉
#民進黨中評會
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