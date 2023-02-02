朱立倫宜蘭團拜 地方盼2024大選早日完成提名

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國民黨主席朱立倫（左2）2日到宜蘭縣黨部參加新春團拜，感謝黨員支持，也期許黨員繼續團結一致，讓國民黨在2024年重返執政。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 112年2月2日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）國民黨主席朱立倫今天到宜蘭縣黨部新春團拜時說，2024年屆時代表國民黨參選宜蘭縣區域立委的人選，待南投立委補選完再討論；縣黨部主委張建榮說，盼黨中央早日完成提名。

朱立倫下午到宜蘭縣黨部參加新春團拜，感謝黨員過去的支持，贏得去年底地方選舉勝利，期許黨員繼續團結一致，讓國民黨在2024年重返執政。

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張建榮致詞時說，國民黨在去年底選舉時在宜蘭縣打出非常漂亮的一仗，不管是從縣長、鄉鎮市長、縣議員、地方代表到里長，可說是有史以來最好成績，尤其縣長林姿妙在遭受打壓情況下仍連任成功，相當不易。

張建榮說，接下來的2024年總統與立委大選應早點規劃，請國民黨早一點提名，若拖越久就會越糟，也會被民進黨一直打壓，希望朱立倫早一點整合出強棒。（編輯：陳仁華）1120202