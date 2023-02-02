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首頁 / 政治

民眾黨27歲議員接新北黨部主委 柯文哲期許放手去做

2023/2/2 19:07
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（中央社記者高華謙新北2日電）年僅27歲的台灣民眾黨新科議員陳世軒將擔任新北黨部主委，他說，現階段目標是徵詢人才，替黨部增加新血，黨主席柯文哲也希望他放手去做，用年輕人方式讓大家看到不一樣的黨部。

民眾黨中央委員會昨天宣布，民眾黨新科議員陳世軒將擔任新北市黨部主委。

陳世軒接受中央社記者電訪表示，他現在首要目標是重整黨部人事與組織，因為民眾黨去年首度在新北市提名多位議員候選人，在選戰中得到許多寶貴經驗；經檢討後，下一重要階段就是迎戰立委與總統選舉，因此現階段目標是徵詢人才，替黨部增加新血，找到適合人選。

陳世軒說，他身為黨部主委，也希望讓大家看到跳脫傳統、年輕有活力的黨部。

至於柯文哲對他是否有什麼期許，陳世軒表示，柯文哲知道他去年打選戰方式不是走傳統路線，希望要他保持這樣的方向、放手去做，用年輕人方式讓大家看到不一樣的黨部。

陳世軒說，一般市黨部沒有經營基層，通常是各個民意代表各立山頭，黨部與民眾沒有連結感，在基層部份他會努力經營。

陳世軒的父親是國民黨籍新北市第2選區（五股、泰山、林口）議員陳明義，陳世軒去年在九合一地方選舉挑戰第3選區（新莊），成功為民眾黨搶下新北市唯一的一席議員。（編輯：陳仁華）1120202

#陳世軒
#柯文哲
#民眾黨中央委員會
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