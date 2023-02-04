網紅谷阿莫角逐時力決策委員 不排除參選黨主席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北4日電）時代力量將舉行第4屆決策委員選舉，除時力3位立委及地方黨公職參選外，本名仲惟鼎的YouTuber谷阿莫將角逐決策委員；仲惟鼎在參選政見寫下改革方針，表示不排除參選黨主席。

時代力量黨章明定，決策委員會成員15人，候補3人，由黨員選舉產生，任期自西元奇數年3月1日起2年，決策委員會成員互選出黨主席1人。

根據時力選委會規劃，4日抽號次並發布正式選舉公告，於9至11日舉行投票，12日投票結果出爐。參選決策委員者不乏時力黨公職，包含立委邱顯智、陳椒華、王婉諭，以及新竹市議員蔡惠婷、廖子齊、林彥甫，秘書長白卿芬、黨團主任賴嘉倫等人。

值得注意的是，YouTuber仲惟鼎也在參選名單，並在選舉公報寫下2000多字參選政見。他指出，參選決策委員目的，是要找出造成時代力量衰敗原因，並以個人新媒體力量，認真監督提醒上位者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

仲惟鼎表示，選上決策委員後將要求改革，如果有好的領導者就出來帶領大家，如果沒有，到時他不排除選黨主席。他強調，改革方針可以20字總結，包含「黨內團結、培養黨員、打造明星、舉辦社運、督促檢討」。

參選決策委員者，包含：蔡惠婷、廖子齊、林彥甫、吳韋達、白卿芬、彭致豪、邱顯智、陳椒華、林易瑩、詹智鈞、簡智翔、王婉諭、湯茹婷、宋國鼎、鄭宇焱、王煦惠、呂宇晟、周偉航、陳志明、陳慶元、康至青、仲惟鼎、賴嘉倫、葉忠倫、高偉淇、劉文海、張衞航、王景弘。（編輯：林克倫）1120204