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免收容、助返鄉 內政部籲逾期外來人口自行到案

2023/2/5 17:54
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（中央社記者陳俊華台北5日電）內政部移民署今天表示，2月1日到6月30日推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，採取免收容、低罰鍰、不管制相關措施，呼籲逾期停（居）留外來人口把握機會自行到案。

內政部移民署透過新聞稿表示，今天舉辦「回家路上，移定有我」專案記者會，內政部次長吳堂安呼籲，逾期停（居）留外來人口把握機會自行到案，歡迎向移民署各專勤隊及服務站等單位洽詢，儘速返鄉和家人團聚。

內政部指出，3年來因受疫情影響，各國採行嚴格邊境管制措施，國際航班停、減航，逾期停（居）留外來人口無法搭機返國，導致逾期滯台人數攀升。

內政部說，近來航班陸續恢復，為鼓勵逾期停（居）留外來人口主動出面自行到案，移民署推出專案，適用對象包括外國人、大陸地區人民及香港澳門居民等外來人口，凡是合法入境，不論持何種簽證，如果逾越停（居）留期限，趕快出面自行到案。

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內政部指出，為防杜外國人逾期滯留台灣，已修正「入出國及移民法」部分條文修正草案，並送立法院審查，針對逾期的罰鍰，從現行新台幣2000元到1萬元，加重為3萬元到15萬元，且管制來台期間，從最高3年改為最高10年。

移民署表示，專案實施的第1天，就有一對在滯台期間成為男女朋友的印尼籍人士，透過專案攜手返國。相關訊息可向各專勤隊及服務站等單位洽詢外，也可撥打提供多國語言服務的免付費專線0800-024-881洽詢。（編輯：蘇志宗）1120205

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