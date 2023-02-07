租金補貼逾27萬合格戶 營建署：規劃2.0版隨到隨辦

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（中央社記者陳俊華台北7日電）行政院核定300億元中央擴大租金補貼專案，營建署今天說，民國111年合格戶數突破27.7萬戶，正規劃升級為2.0版，112年度將採「隨到隨辦」，待行政院核定後，另行公告受理申請日期。

行政院去年核定「300億元中央擴大租金補貼專案」，計畫為4年期，中央每年將編列新台幣300億元，照顧50萬戶租屋族。111年7月1日到8月31日開放首波申請後，再延長受理時間到10月31日；12月5日至12月30日則是限定經濟或社會弱勢戶申請。

自由時報今天報導，租金補貼2.0版改採「隨到隨辦、隨辦隨領」，不再有申辦期間限制，並配合民法成年年齡下修規定，申請年齡也降至18歲，而專案計畫修正後，預計2月底前報行政院核定、公告後，4月可望上路。

營建署透過新聞稿澄清，正在規劃112年度「租金補貼2.0版」隨到隨辦，開辦時程還沒確定，但推估不太可能4月上路。將待行政院核定後，另行公告受理申請日期。

營建署指出，111年辦理「300億元中央擴大租金補貼專案」，透過相關創新作為及宣導措施，申請戶數倍增到32.6萬餘戶，合格戶數也突破27.7萬戶，已陸續從111年10月起撥款。

營建署表示，112年度將持續辦理，並規劃朝「隨到隨辦」等簡政便民方向精進，由於還須報行政院核定，以及準備相關前置作業程序，「推估不太可能112年4月上路」；確定受理時間後會積極宣導，請民眾注意營建署官方訊息。（編輯：翟思嘉）1120207